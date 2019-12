TV & MOVIES

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, το AFI (American Film Institute) ανακοινώνει τις γεμάτες κύρος λίστες του με τις 10 κορυφαίες ταινίες και σειρές της χρονιάς.

Δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι πολύ συχνά οι ταινίες που ξεχωρίζει το AFI βρίσκονται αργότερα υποψήφιες στην αντίστοιχη κατηγορία των Όσκαρ διεκδικώντας δηλαδή εκείνο της Καλύτερης Ταινίας.

Σημειώνεται ότι τις δυο κορυφαίες δεκάδες ψηφίζουν επαγγελματίες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης με επικεφαλής τους Πόλοκ και Ριτς Φρανκ.

Μέσα στην κινηματογραφική δεκάδα, όπως θα περίμενε κανείς, συναντάμε τον «Ιρλανδό» του Μάρτιν Σκορσέζε, τον «Joker» του Τοντ Φίλιπς, αλλά και το «Κάποτε στο... Χόλιγουντ» του Κουέντιν Ταραντίνο, ενώ μεταξύ των 10 κορυφαίων σειρών για φέτος φιγουράρουν τα «Game of Thrones» παρά τη δυσαρέσκεια που προκάλεσε ο 8ος και τελευταίος κύκλος του, και «The Crown», το πολυσυζητημένο «Chernobyl», το «The Watchmen», κ.ά.

Δείτε τις 10 καλύτερες ταινίες του 2019 σύμφωνα με το AFI (αλφαβητικά):

1917

The Farewell

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Knives Out

Little Women

Marriage Story

Once Upon a Time in Hollywood

Richard Jewell

Ειδική μνεία: Parasite

Δείτε τις 10 καλύτερες σειρές του 2019 σύμφωνα με το AFI (αλφαβητικά):

Chernobyl

The Crown

Fosse/Verdon

Game of Thrones

Pose

Succession

Unbelievable

Veep

Watchmen

When They See Us

Ειδική μνεία: Fleabag