Η σειρά «The Mandalorian», εμπνευσμένη από τον κόσμο του Star Wars, είναι η μεγάλη επιτυχία της πλατφόρμας Disney+ και έγινε η πιο περιζήτητη streaming σειρά, ξεπερνώντας το «Stranger Things» του Netflix.

Κι ενώ το πρωταγωνιστικό της ζεύγος, ο κυνηγός επικηρυγμένων από τον πλανήτη Μάνταλορ και ένα εξωγήινο μωρό... 50 ετών που όλοι αποκαλούν baby Yoda, έχουν κατακλύσει κάθε γωνία του Ίντερνετ και των social media με GIFs και memes, ο Βρετανός animator Γκάρεθ Γουντ δημιούργησε μια εκδοχή των τίτλων της σειράς που θυμίζει sitcom της δεκαετίας του '80.

Δανειζόμενο το τραγουδάκι «You Can Count On Me» από την κωμική σειρά «My Two Dads» και προσθέτοντας εφέ που κάνουν την εικόνα να μοιάζει σαν να προέρχεται από «λιωμένη» βιντεοκασέτα, ο Γουντ έκανε εξαιρετική δουλειά. Μάλιστα, αλλάζοντας τη μουσική, κάποιος άλλος έκανε το ίδιο βίντεο να θυμίζει σειρά περιπέτειας των 80's.

Ενώ στο YouTube κυκλοφορεί και ένα τρέιλερ του «The Mandalorian» φτιαγμένο στα πρότυπα της θρυλικής σειράς των 80s «Ομάδα Α» (The A-Team).