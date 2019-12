TV & MOVIES

Μια από τις πιο κλασικές ταινίες των 80s, που οι σημερινοί σαραντάρηδες (και άνω) λάτρεψαν ως παιδιά και έφηβοι αποκτά reboot 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία της.

Ο λόγος για το «Αγάπη μου, Συρρίκνωσα τα Παιδιά» («Honey, I Shrunk the Kids»), βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο της Μπόνι Μπριάντ, το οποίο θα μεταφερθεί ξανά στη μεγάλη οθόνη με πρωταγωνιστή τον Τζος Γκαντ, το γνωστό μας Όλαφ από το «Frozen 2».

To reboot θα αποτελέσει το τρίτο σίκουελ της πρώτης ταινίας του 1989. Μετά τα «Αγάπη μου, μεγέθυνα το παιδί» («Honey, I Blew Up the Kid», 1992) και «Αγάπη μου, συρρικνωθήκαμε» («Honey, We Shrunk Ourselves», 1997).

Ο Τζόι Τζόνστον, σκηνοθέτης της πρώτης ταινίας –αλλά όχι των επόμενων δυο- βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις για να κάτσει και πάλι πίσω από το σκηνοθετικό τιμόνι.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι η ταινία με πρωταγωνστή τον Ρικ Μοράνις στο ρόλο του εφευρέτη Γουέιν Σαλίνσκι είχε την εξής υπόθεση: Ένας εκκεντρικός επιστήμονας καταφέρνει με την καινούργια του εφεύρεση, μια ξεχωριστή ηλεκτρομαγνητική μηχανή, να συρρικνώσει τα παιδιά του και να τα κάνει σε μέγεθος ίσα σε μέγεθος με τη μύτη ενός μολυβιού.

Ο Γκραντ αναμένεται να υποδυθεί το γιο του Γουέιν ο οποίος μεγάλωσε και κληρονόμησε την αγάπη του πατέρα του για την επιστήμη, όπως και την τάση για γκάφες, συρικκνώνοντας κατά λάθος τα παιδιά του.

Σύμφωνα με το Variety, αν και τα αρχικά σχέδια της Disney ήταν να κυκλοφορήσει την ταινία στο Disney+, το σενάριο του Τοντ Ρόζενμπεργκ ήταν τόσο καλό που τελικά το φιλμ θα πάρει το δρόμο προς τη μεγάλη οθόνη.

Η ταινία του 1989 σημείωσε τεράστια επιτυχία στο box office αγγίζοντας τα 222 εκατ. δολάρια παγκοσμίως. Επίσης έγινε το πιο επιτυχημένο live action της Disney, ένα ρεκόρ που διατήρησε για πέντε χρόνια.