Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ της ταινίας Μουλάν, το νέο live-action της Disney που αποτελεί ριμέικ της γνωστής ταινίας κινουμένων σχεδίων του 1998.

Η Λιού Γιφέι ενσαρκώνει τη Μουλάν, την ατρόμητη νεαρή γυναίκα μεταμφιέζεται σε άντρα για να πολεμήσει τους εισβολείς που επιτίθενται στην Κίνα. Η Μουλάν ρισκάρει τα πάντα αποδεικνύοντας την αγάπη για την οικογένεια και την πατρίδα της για να γίνει η πιο διάσημη μαχήτρια που γνώρισε ποτέ η Κίνα.

Όταν ο Αυτοκράτορας της Κίνας εκδίδει ένα διάταγμα σύμφωνα με το οποίο ένας άντρας ανά οικογένεια πρέπει να υπηρετήσει τον Αυτοκρατορικό Στρατό για να υπερασπιστεί την χώρα από τους Βόρειους εισβολείς, η Φα Μουλάν, η μεγαλύτερη κόρη ενός ένδοξου πολεμιστή, παίρνει τη θέση του άρρωστου πατέρα της.

Μεταμφιεσμένη ως άντρα, τπν Φα-Ζου περνάει από πολλές δοκιμασίες που θα χρειαστεί να βάλει όλη της τη δύναμη για να τα καταφέρει. Ένα επικό ταξίδι ξεκινάει και θα την μεταμορφώσει σε μια δυναμική πολεμίστρια, που θα κερδίσει τον σεβασμό ενός ολόκληρου έθνους και ενός περήφανου πατέρα.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει η Νεοζηλανδέζα Νίκι Κάρο και το νέο τρέιλερ έχει ενθουσιάσει τους χρήστες του διαδικτύου.

This looks so freakin' amazing! I am so pumped about this movie I could explode!#Mulan#mulan2020 https://t.co/b2cqzPduT4

— /|\(;,;)/|\ (@TecnoSmurf) 6 Δεκεμβρίου 2019