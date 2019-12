Ο Γιώργος Λάνθιμος αναδείχθηκε «Ευρωπαίος Σκηνοθέτης» της χρονιάς, ενώ «Η Ευνοούμενη» ανακηρύχθηκε «Ευρωπαϊκή Ταινία» και «Ευρωπαϊκή Κωμωδία» της χρονιάς.

Η πρωταγωνίστριά του, Ολίβια Κόλμαν, η οποία κέρδισε και το Βραβείο Όσκαρ για τον ρόλο της Βασίλισσας Άννας στην ταινία, ανακηρύχθηκε και «Ευρωπαία Ηθοποιός» για το 2019.

Η ταινία του Λάνθιμου απέσπασε ακόμη τα βραβεία Μοντάζ με τον Γιώργο Μαυροψαρίδη, Φωτογραφίας με τον Ρόμπι Ράιαν, Μακιγιάζ με την Νάντια Στέισι και Κοστουμιών, με την Σάντι Πάουελ.

The award European Film 2019 goes to THE FAVOURITE, directed by Yorgos Lanthimos, produced by Ceci Dempsey, Ed Guiney, Lee Magiday, Yorgos Lanthimos. #efa2019 pic.twitter.com/MxR9HPsJjV

Η Ολίβια Κόλμαν δεν βρισκόταν στην αίθουσα προκειμένου να παραλάβει το βραβείο της και χαιρέτισε την απονομή με βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

"I am so thrilled and touched. Thank you so much." Olivia Colman, European Actress 2019 for THE FAVOURITE. #efa2019 pic.twitter.com/iX22fQTCUp

