Οι επόμενες 6 ταινίες Marvel και πότε θα τις δούμε (vids)

Πρεμιέρα: 6 Νοεμβρίου 2020

Καστ: Αντζελίνα Τζολί, Ρίτσαρντ Μάντεν, Σάλμα Χάγιεκ, Τζέμα Τσαν, Κιτ Χάρινγκτον, Μπράιαν Ταϊρί Χένρι.

Τι «παίζει»: Όσοι έχουν συνηθίσει στους πιο «ανθρώπινους» ήρωες του MCU, εδώ θα μπερδευτούν λίγο καθώς οι Eternals (Αιώνιοι) είναι μια αρχαία φυλή υπερανθρώπων, που είχαν πάρε-δώσε με τους θεούς του Ολύμπου (π.χ η Thena της Τζολί έχει πάρει το όνομά της από τη θεά Αθηνά). Τους έχουν δημιουργήσει κάποιες ακόμη πιο αρχαίες οντότητες, οι Celestials, όπως και τους Deviants, που στα κόμικ είναι οι βασικοί αντίπαλοι των Eternals. Οι Celestials έχουν αναφερθεί στις δύο ταινίες «Guardians of the Galaxy» – στην πρώτη βλέπουμε έναν από αυτούς ως ολόγραμμα σε μια αφήγηση του Collector, ενώ στη δεύτερη ο πατέρας του Starlord, Ego, αποκαλύπτεται ως Celestial. Ενδιαφέρον θα έχει η επανένωση δύο πρωταγωνιστών του «Game of Thrones», του Ρίτσαρντ Μάντεν (Icaris) και του Κιτ Χάρινγκτον (ο Black Knight που υποδύεται είναι άνθρωπος και όχι Eternal). Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του βασικού καστ (χωρίς τον Χάρινγκτον) στο φετινό Comic Con.