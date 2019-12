TV & MOVIES

Δύο οσκαρικές ερμηνείες από τους «Πάπες» Άντονι Χόπκινς και Τζόναθαν Πράις, δύο ελληνικές ταινίες, ένα θρίλερ, μία πολεμική περιπέτεια, ένα γαλλικό ρομάντζο και ένα ντοκιμαντέρ για τον Λέοναρντ Κοέν διεκδικούν την προσοχή μας αυτή την εβδομάδα στους ελληνικούς κινηματογράφους.

Οι Δύο Πάπες

Απογοητευμένος με την κατεύθυνση της εκκλησίας, ο Καρδινάλιος Μπεργκόλι (Τζόναθαν Πράις) ζητά από τον Πάπα Βενέδικτο (Άντονι Χόπκινς) το 2012, άδεια για να αποσυρθεί. Αντ 'αυτού, αντιμετωπίζοντας το σκάνδαλο και την αυτοαμφιβολία του, ο εσωστρεφής Πάπας Βενέδικτος καλεί στην Ρώμη τον σκληρότερο κριτή του και μελλοντικό του διάδοχο, για να αποκαλύψει ένα μυστικό που θα κλονίσει τα θεμέλια της Καθολικής Εκκλησίας. Πίσω από τα τείχη του Βατικανού ξεκινά ένας αγώνας ανάμεσα στην παράδοση και την πρόοδο, την ενοχή και τη συγχώρεση, καθώς αυτοί οι δύο πολύ διαφορετικοί άνδρες αντιμετωπίζουν στοιχεία από το παρελθόν τους για να βρουν ένα κοινό έδαφος και να δημιουργήσουν ένα μέλλον για ένα δισεκατομμύριο οπαδούς σε όλο τον κόσμο. Σκηνοθετεί ο Φερνάντο Μεϊρέγιες.

Μαύρα Χριστούγεννα

Το κολλέγιο Χόθορν κλείνει για τις διακοπές. Αλλά καθώς η Ρίλεϊ Στόουν και οι κολλητές της από την αδελφότητα - η αθλήτρια Μάρτι, η επαναστάτρια Κρις και η αχόρταγη Τζέσι ετοιμάζονται να διασκεδάσουν μέχρι τελικής πτώσεως, ένας μασκοφόρος αρχίζει να δολοφονεί τα κορίτσια ένα ένα. Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων, η Ρίλεϊ και η ομάδα της αρχίζουν να έχουν δεύτερες σκέψεις για το αν μπορούν να εμπιστεύονται τους άντρες, όπως για παράδειγμα το αγόρι της Μάρτι, τον νέο έρωτα της Ρίλεϊ, Λάντον, ή ακόμα και τον αξιότιμο καθηγητή Γκέλσον. Όποια και αν τελικά είναι η ταυτότητα του δολοφόνου, αυτό που θα ανακαλύψει είναι ότι τα κορίτσια της γενιάς του δεν θα επιτρέψουν να γίνουν θύματα κανενός. Θρίλερ της Σοφία Τακάλ με τους Ίμογκεν Πουτς, Αλίζ Σάνον, Λίλι Ντονόγκουε, Μπρίτανι Ογκρέιντι, Κάλεμπ Έμπερχαρντ, Σάιμον Μιντ, Κάρι Έλγουες.

Η Ναυμαχία του Μίντγουεϊ

Μία από τις πιο φημισμένες μάχες μεταξύ του αμερικανικού και ιαπωνικού στόλου, που έδωσε στις αμερικανικές δυνάμεις το προβάδισμα στο μέτωπο του Ειρηνικού στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η ταινία, βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, αφηγείται την ιστορία των αξιωματικών και των στρατιωτών, που χρησιμοποίησαν το ένστικτο τους, το σθένος τους και τον ηρωισμό τους για να νικήσουν τον εχθρό, παρά τις αντίξοες συνθήκες. Πολεμική περιπέτεια του Ρόλαντ Έμεριχ με τους Εντ Σκράιν, Μάντι Μουρ, Λουκ Έβανς, Πάτρικ Γουίλσον, Γούντι Χάρελσον, Ντένις Κουέιντ, Άαρον Έκχαρτ, Νικ Τζόνας.

Ραντεβού στο Belle Epoque

Η ήσυχη ζωή του 60άρη Βικτόρ ανατρέπεται τη μέρα που ο νεαρός Αντουάν τού προσφέρει μια μοναδική, πρωτοποριακή μορφή ψυχαγωγίας. Χάρη σε έναν μοναδικό συνδυασμό θεατρικών τεχνασμάτων και ιστορικής αναπαράστασης, η εταιρεία του Αντουάν χαρίζει την ευκαιρία στους πελάτες της να επιστρέψουν σε όποια χρονική περίοδο επιλέξουν. Ο Βίκτορ αποφασίζει να ταξιδέψει στη Λυόν του 1974 και να ξαναζήσει την πιο αξέχαστη εβδομάδα της ζωής του: όταν συνάντησε τον μεγάλο έρωτα της ζωής του 40 χρόνια πριν… Μπορεί, όμως, να νιώσει όπως τότε; Δραματική κομεντί του Νικολά Μπεντό με τους Ντανιέλ Οτέιγ, Γκιγιόμ Κανέ, Φανί Αρντάν, Πιέρ Αρντιτί, Ντένις Πονταλίντες, Ντόρια Τιλιέρ.

Marianne & Leonard Λόγια Αγάπης

Το καλοκαίρι του 1960, στην Ύδρα, ο Λέοναρντ Κοέν θα γνωρίσει τη Μαριάν Ίχλεν, τη γυναίκα που θα τού χαρίσει την έμπνευση για μερικά από τα διασημότερα τραγούδια του, όπως τα «So Long, Marianne» και «Hey, That’s No Way to Say Goodbye». Στο ντοκιμαντέρ του ο Νικ Μπρούμφιλντ, ανατρέχει στη σχέση που τους σημάδεψε, στις φωτεινότερες και πιο σκοτεινές στιγμές της, αλλά και τις επιπτώσεις που έφερε σε αυτή η καταξίωση του Κοέν.

Ζίζοτεκ

Πώς μπορεί η τυχαία συνάντηση ενός εγκαταλελειμμένου εννιάχρονου αγοριού και ενός ιδιότροπου μεσήλικα που επικοινωνεί με νοήματα, να τους χαρίσει αυτό που τους λείπει περισσότερο; Ο μικρός Ιάσονας προσπαθεί μάταια να φροντίσει την καταθλιπτική του μητέρα όταν μια μέρα εκείνη αποφασίζει να τον εγκαταλείψει σε ένα πανηγύρι στη Βόρεια Ελλάδα. Ο φοβισμένος μικρός βρίσκει καταφύγιο σε μια καλύβα στο δάσος, όπου ζει ο μοναχικός Μηνάς, ο οποίος κρύβει τα δικά του σκοτεινά μυστικά, όπως το «Ζίζοτεκ», και μαζί θα ζήσουν το δικό τους παραμύθι. Μια συγκινητική ιστορία για τη λαχτάρα για οικογένεια και οικειότητα. Του Βαρδή Μαρινάκη, με τους Αύγουστο Λάμπρου-Νεγρεπόντη, Δημήτρη Ξανθόπουλο, Πηνελόπη Τσιλίκα, Νίκο Γεωργάκη.

Τσάρλι

Ο Τσάρλι ξεπηδά από το παρελθόν και προσγειώνεται στο σύγχρονο παρόν. Ένας ρομαντικός περιπλανώμενος ονειροπόλος, μια ύπαρξη ευαίσθητη και τρυφερή που βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση. Ένα μεσημέρι, καθισμένος στο παγκάκι ενός πάρκου, ξεφυλλίζει μια εφημερίδα στην οποία υπάρχει ένα μήνυμα αποκλειστικά για αυτόν. Εάν περάσει πέντε δοκιμασίες με επιτυχία, τότε ένας πολύ μεγάλος θησαυρός θα γίνει δικός του. Χωρίς να χάσει χρόνο, αποδέχεται την πρόκληση και από αυτό το σημείο ξεκινάνε οι περιπέτειες του. Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί σε μία νοσταλγική κωμική περιπέτεια για τις ανθρώπινες σχέσεις, τη δύναμη της αγάπης, τους ρόλους της ζωής και τις αξίες της.