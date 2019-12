Τα 20 καλύτερα τρέιλερ της δεκαετίας που φεύγει (vids)

TV & MOVIES

Μια ακόμη ταινία του Ντέιβιντ Φίντσερ, ένα ακόμη ιδιοφυές τρέιλερ. Το μοντάζ από εικόνες χρήσης του Facebook πάνω στη χορωδιακή διασκευή του «Creep» των Radiohead δίνει νέο νόημα στους στίχους (I want a perfect body, I want a perfect soul, I want you to notice when I'm not around, I wish I was special) πριν περάσουμε σε σκηνές από την ταινία που αποκαλύπτουν κάτι που ελάχιστοι περίμεναν: ότι η ιστορία της δημιουργίας του Facebook μπορούσε να είναι τόσο συναρπαστική.