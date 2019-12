Ο χαμένος μου Αδερφός & Αιώνιος Νικητής. Παναθηναϊκός η ιστορία του ελληνικού μπάσκετ με 6 πανευρωπαϊκά Κι εμείς με τη καλύτερη ομάδα ηθοποιών και συντελεστών στο σινεμά! Η νίκη είναι δεδομένη Στο πλαίσιο των γυρισμάτων, το γήπεδο και ο πρόεδρος είναι έρευνα ρόλου. Για να καταλάβεις έναν ρόλο πρέπει να πλησιάσεις τον άνθρωπο πρώτα. @dpg7000 @paobcgr #panathinaikos #pao #greenriver #champions #euroleague

A post shared by Argyris Pandazaras (@argyris_pandazaras) on Dec 10, 2019 at 9:09am PST