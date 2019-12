Το Netflix ανακοίνωσε τα νούμερα τηλεθέασης που σημείωσε το «The Irishman» του Μάρτιν Σκορσέζε, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter.

*pours glass of wine*

*dips bread*

My friends, I’ve got some news from the big guy at the top: THE IRISHMAN was watched by 26,404,081 accounts globally — within its first 7 days on Netflix. pic.twitter.com/abVV993CWS

— Netflix Film (@NetflixFilm) 10 Δεκεμβρίου 2019