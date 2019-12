10

«Στην Καρδιά της Θάλασσας» (In the Heart of the Sea, 2015) – Κόστος: 100 εκατ. δολάρια – Παγκόσμιες εισπράξεις: 93 εκατ. – Ποσοστό κριτικών Rotten Tomatoes: 43%