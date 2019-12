TV & MOVIES

Η ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο «Once Upon a Time in Hollywood» («Κάποτε στο... Χόλιγουντ»), το γκανγκστερικό έπος του Μάρτιν Σκορσέζε «The Irishman» («Ο Iρλανδός») και το «Bombshell», δράμα του Τζέι Ρόους για το σκάνδαλο που οδήγησε στην πτώση του διευθυντή του Fox News, Ρότζερ Αϊλς έχουν το προβάδισμα στις υποψηφιότητες για τα Βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών στις ΗΠΑ (Screen Actors Guild Awards) 2020.

Το «The Marvelous Mrs. Maisel» με πρωταγωνίστρια τη Ρέιτσελ Μπρόσναχαν είναι η τηλεοπτική σειρά με τις περισσότερες υποψηφιότητες.

Η πρωταγωνίστρια του «Superstore», Αμέρικα Φερέρα και η ηθοποιός του «Black Panther», Ντανάι Γκουρίρα ήταν οι παρουσιάστριες στην τελετή στο Pacific Design Center, στο Λος Άντζελες στη διάρκεια της οποίας ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα SAG Αwards που απονέμονται από τη SAG-AFTRA (Σωματείο Ηθοποιών Κινηματογράφου - Αμερικανική Ομοσπονδία Καλλιτεχνών Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου).

Η αμερικανική επαγγελματική ένωση, Σωματείο Ηθοποιών Κινηματογράφου - Αμερικανική Ομοσπονδία Καλλιτεχνών Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου (SAG-AFTRA) αντιπροσωπεύει περίπου 160.000 ηθοποιούς του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, δημοσιογράφους, ραδιοφωνικές προσωπικότητες, μουσικούς, τραγουδιστές, ηθοποιούς φωνής και άλλους επαγγελματίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η ένωση δημιουργήθηκε στις 30 Μαρτίου 2012, μετά τη συγχώνευση του Σωματείου Ηθοποιών Κινηματογράφου (που ιδρύθηκε το 1933) και της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Καλλιτεχνών Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου (που ιδρύθηκε το 1937).

Θυμίζουμε ότι στη φετινή απονομή θα τιμηθεί με ειδικό βραβείο καριέρας ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος απουσιάζει από τις κατηγορίες Α' και Β' Ανδρικού Ρόλου.

Η 26η τελετή απονομής των βραβείων της SAG - AFTRA θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιανουαρίου 2020 στο Shrine Auditorium, στο Λος Άντζελες.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες για τα βραβεία SAG:

Α’ Ανδρικού Ρόλου

Κρίστιαν Μπέιλ, “Ford v Ferrari” (Κόντρα σε Όλα)

Ανταμ Ντράιβερ, “Marriage Story” (Ιστορία Γάμου)

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, “Once Upon a Time in Hollywood” (Κάποτε στο Χόλιγουντ)

Τάρον Ετζερτον, “Rocketman”

Xoακίν Φίνιξ, “Joker”

Α’ Γυναικείου Ρόλου

Σίνθια Ερίβο, “Harriet”

Σκάρλετ Τζοχάνσον, “Marriage Story” (Ιστορία Γάμου)

Λουπίτα Νιόνγκ'ο, “Us” (Εμείς)

Σαρλίζ Θερόν, “Bombshell”

Ρενέ Ζελβέγκερ, “Judy”

B’ Ανδρικού Ρόλου

Τομ Χανκς, “A Beautiful Day in the Neighborhood” ( Ένας Υπέροχος Γείτονας)

Αλ Πατσίνο “The Irishman” (Ο Ιρλανδός)

Τζο Πέσι “The Irishman” (Ο Ιρλανδός)

Μπραντ Πιτ, “Once Upon a Time in Hollywood” (Κάποτε στο Χόλιγουντ)

Τζέιμι Φοξ, “Just Mercy”

Β’ Γυναικείου Ρόλου

Λόρα Ντερν, “Marriage Story” (Ιστορία Γάμου)

Μάργκοτ Ρόμπι, “Bombshell”

Nικόλ Κίντμαν, “Bombshell”

Σκάρλετ Τζοχάνσον, “Jojo Rabbit”

Τζένιφερ Λόπεζ, “Hustlers” (Επικίνδυνες Κυρίες)

Καλύτερου Καστ σε Κινηματογραφική Ταινία

"The Irishman” (Ο Ιρλανδός) - Netflix

“Bombshell” -Lionsgate

“Jojo Rabbit” -Fox

“Once Upon a Time in Hollywood” (Κάποτε στο Χόλιγουντ) - Sony

"Parasite” (Παράσιτα) – Neon

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε Τηλεταινία ή Μίνι Τηλεοπτική Σειρά

Μαχερσάλα Άλι, “True Detective”

Ράσελ Κρόου, “The Loudest Voice”

Τζάρεντ Χάρις “Chernobyl”

Τζάρελ Τζερόμ, “When They See Us”

Σαμ Ρόκγουελ, “Fosse/Verdon”

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Τηλεταινία ή Μίνι Τηλεοπτική Σειρά

Πατρίτσια Άρκετ, “The Act”

Τόνι Κολέτ, “Unbelievable”

Τζόι Κινγκ ,“The Act”

Έμιλι Γουάτσον, “Chernobyl”

Μισέλ Γουίλιαμς, “Fosse/Verdon”

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν, “This Is Us”

Στιβ Καρέλ, “The Morning Show”

Μπίλι Κράνταμπ, “The Morning Show”

Πίτερ Ντίνκλατζ, “Game of Thrones”

Ντέιβιντ Χάρμπορ, “Stranger Things”

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά

Τζένιφερ Άνιστον, “The Morning Show”

Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, “The Crown”

Ολίβια Κόλμαν, “The Crown”

Τζόντι Κόμερ, “Killing Eve”

Ελίζαμπεθ Μος, “The Handmaid’s Tale”

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά

Αλαν Αρκιν “The Kominsky Method”

Μάικλ Ντάγκλας “The Kominsky Method”

Μπιλ Χάντερ “Barry”

Άντριου Σκοτ “Fleabag”

Τόνι Σάλουμπ, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά

Κριστίνα Απλγκέιτ, “Dead to Me”

Άλεξ Μπορστάιν, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Ρέιτσελ Μπρόσναχαν, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Κάθριν Ο Χάρα, “Schitt’s Creek”

Φίμπι Γουόλερ Μπριτζ, “Fleabag”

Καλύτερη Ερμηνεία Συνόλου σε Δραματική Σειρά

“Big Little Lies” (HBO)

“The Crown” (Netflix)

“Game of Thrones” (HBO)

“The Handmaid’s Tale” (Hulu)

“Stranger Things” (Netflix)

Καλύτερη Ερμηνεία Συνόλου σε Κωμική Σειρά

“Barry” (HBO)

“Fleabag” (Amazon)

“The Kominsky Method” (Netflix)

“The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon)

“Schitt’s Creek” (CBC Television)

Καλύτερη Ομάδα Κασκαντέρ σε Κωμική ή Δραματική Σειρά

“Game of Thrones”

“GLOW”

“Stranger Things”

“The Walking Dead”

“Watchman”

Καλύτερη Ομάδα Κασκαντέρ σε Κινηματογραφική Ταινία

“Avengers: Endgame” (Εκδικητές: Η τελευταία πράξη)

“Ford v Ferrari” (Κόντρα σε όλα)

“The Irishman” (Ο Ιρλανδός)

“Joker”

“Once Upon a Time in Hollywood” (Κάποτε στο Χόλιγουντ)