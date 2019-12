TV & MOVIES

Το The Conjuring: The Devil Made Me Do It έρχεται το Σεπτέμβριο του 2020.

Το βράδυ της Τετάρτης η Warner Bros. προχώρησε στην ανακοίνωση του προγραμματισμού που κάνει για τα πρώτα χρόνια του 2020 και όπως ήταν αναμενόμενο η ημερομηνία της πρεμιέρας της τέταρτης ταινίας Matrix μονοπώλησε το ενδιαφέρον όλων.

Ευχάριστα όμως ήταν τα νέα και για τους φαν του κινηματογραφικού τρόμου καθώς έμαθαν επιτέλους την ημερομηνία κυκλοφορίας του τρίτου κεφαλαίου του Conjuring όπως και τον επίσημο τίτλο της ταινίας.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2020 λοιπόν, το The Conjuring: The Devil Made Me Do It, όπως τιτλοφορείται η τρίτης συνέχεια, έρχεται να μας στοιχειώσει ξανά με τους Πάτρικ Γουίλσον και Βέρα Φαρμίγκα στους πρωταγωνιστικούς ρόλους του Εντ και της Λορέιν αντίστοιχα.

Η επίσημη σύνοψη της επερχόμενης ταινίας έχει ως εξής: «Μια ανατριχιαστική ιστορία τρόμου, φόνου και άγνωστου κακού που συγκλόνισε τους ερευνητές του μεταφυσικού Εντ και Λορέιν Γουόρεν. Μια από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις από τα αρχεία τους, ξεκινά με μια μάχη για την ψυχή ενός νεαρού αγοριού, τους οδηγεί σε κάτι που δεν έχουν ξαναδεί και σηματοδοτεί την πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ που ένας ύποπτος δολοφονίας φέρει ως υπεράσπιση τη δαιμονική κατοχή».

Τη σκηνοθεσία της τρίτης ταινίας υπογράφει ο Μάικλ Τσάβες ενώ η παραγωγή ανήκει στον Τζέιμς Γουάν και τον Πίτερ Σαφράν.

Σημειώνεται ότι το Σύμπαν του Conjuring που δημιούργησε ο Γουάν το 2010, μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει το 1 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office, ενώ το επερχόμενο The Conjuring: The Devil Made Me Do It είναι η έβδομη ταινία του σύμπαντος.