TV & MOVIES

Πρόσφατα η Google ανακοίνωσε τις ταινίες, τις σειρές και τους ηθοποιούς που αναζητήσαμε περισσότερο κατά τη διάρκεια του 2019.

Όπως θα περίμενε κανείς, χάρη στο ρόλο του ως Joker, το όνομα του Χοακίν Φίνιξ εκτός από την ταινία, πρωταγωνίστησε και στις αναζητήσεις που έγιναν παγκόσμια στο Google αφού φιγουράρει στην πρώτη τριάδα ηθοποιών που αναζητήσαμε περισσότερο φέτος.

Το ίδιο συμβαίνει και με την επική σειρά του HBO, «Game of Thrones» που το 2019 έριξε τίτλους τέλους με ένα φινάλε που συζητήθηκε -αρνητικά- όσα λίγα στην ιστορία της τηλεόρασης παγκοσμίως.

Στη λίστα που ακολουθεί δείτε τα ονόματα των 10 ηθοποιών που πληκτρολόγησαν περισσότερο οι χρήστες της Google το 2019.

Ηθοποιοί

10. Χιρουφάμι Μαράι

9. Μπρι Λάρσον

8. Έρικ Σαουαζίρι

7. Ράμι Μάλεκ

6. Λόρεν Λόντον

5. Λόρι Λάφλιν

4. Κιάνου Ριβς

3. Χοακίν Φίνιξ

2. Κέβιν Χαρτ

1. Τζάσι Σμόλετ

Ενώ, παρακάτω δείτε τις 10 σειρές που τερμάτισαν πρώτες στη μηχανή αναζήτηση της Google.

Σειρές

10. Dead to Me

9. Motu Patlu

8. Euphoria

7. Baal Veer

6. The Mandalorian

5. The Umbrella Academy

4. When They See Us

3. Chernobyl

2. Stranger Things

1. Game of Thrones

Στο gallery που ακολουθεί, θα δείτε τις 10 ταινίες που αναζήτησαν περισσότερο στο Google, οι χρήστες του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο.