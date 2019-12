Οι 10 καλύτερες αερομαχίες στο σινεμά μας κρατάνε «ζεστούς» για το «Top Gun: Maverick» (vids)

TV & MOVIES

Για να βάλει η αμερικανική ιστοσελίδα στρατιωτικής θεματολογίας We Are The Mighty μία γαλλική ταινία στην πρώτη θέση της δικής της λίστας με τις καλύτερες κινηματογραφικές αερομαχίες, πρέπει να είναι κάτι το αληθινά ξεχωριστό. Πρόκειται για κινηματογραφική μεταφορά μιας δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς των 60s, όπου δύο πιλότοι αποτρέπουν τρομοκρατική επίθεση ενός κλεμμένου Μιράζ στο Παρίσι την ημέρα της Εθνικής Επετείου. Τα πλάνα των πτήσεων και των μαχών είναι πανέμορφα, και σαν δείγμα τους το site παραθέτει το παρακάτω βίντεο.