Από σήμερα, Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου, οι ελληνικές αίθουσες υποδέχονται μια από τις πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς, το ένατο και τελευταίο κεφάλαιο του Star Wars, «Star Wars: The Rise of Skywalker» και πολλοί φαν αναρωτιούνται αν το Baby Yoda, ο νέος χαρακτήρας από το The Mandalorian του Disney+ που έχει κατακτήσει τις καρδιές μας, θα εμφανιστεί στη νέα ταινία.

Η απάντηση είναι κατηγορηματική και μονολεκτική: όχι! Το Τhe Child, όπως ονομάζεται επίσημα το χαριτωμένο πλασματάκι, δεν εμφανίζεται με κανένα τρόπο στο νέο Star Wars και το επιβεβαιώνει ο ίδιος ο Τζέι Τζέι Έιμπραμς στις δηλώσεις του πάνω στο κόκκινο χαλί στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας.

«Το Baby Yoda δεν υπάρχει στην ταινία» δηλώνει ο Έιμπραμς στον Μαρκ Μάλκιν του Variety ενώ παραδέχεται και ο ίδιος ότι κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στο Baby Yoga, καθώς είναι ό,τι πιο χαριτωμένο εμφανίστηκε ποτέ στο Star Wars.

J.J. Abrams confirms that Baby Yoda is unfortunately not in #StarWars: #TheRiseOfSkywalker, but he is the "cutest thing in the history of time" https://t.co/UtSgsD28vZ pic.twitter.com/5shLBoZi1K

— Variety (@Variety) 17 Δεκεμβρίου 2019