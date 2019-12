Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα ο Χάρι Στάιλς, πρώην μέλος των One Direction να εμφανιστεί στη νέα ταινία της επικής κινηματογραφικής σειράς επιστημονικής φαντασίας «Star Wars».

Λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα στο Χόλιγουντ της ταινίας «Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker» ο Μαρκ Χάμιλ, ο Αμερικανός ηθοποιός που υποδύεται τον Λουκ Σκαϊγουόκερ δημοσίευσε φωτογραφίες και έγραψε στο Twitter:

«Απόψε η πρεμιέρα του The Rise of Skywalker, #TheRiseOfSkywalker Premiere φέρνει τελικά τον αποχαιρετισμό της δυσλειτουργικής οικογένειάς μου! Αναρωτιέστε ποιος θα είναι ο #SecretStormtrooper σε αυτό; Λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι ήταν superstars του Ηνωμένου Βασιλείου (2 μέλη της βασιλικής οικογένειας + 2 ηθοποιοί), αλλά ακόμα κανένας τραγουδιστής, όλα τα στοιχεία δείχνουν προς μία κατεύθυνση: #Stylestrooper».

Ο Μαρκ Χάμιλ δημοσίευσε φωτογραφίες του πρίγκιπα Χάρι, του πρίγκιπα Ουίλιαμ, του Ντάνιελ Κρεγκ και του Τομ Χάρντι να φορούν τη χαρακτηριστική στολή των στρατιωτών της Αυτοκρατορίας (Stormtroopers). Η τελευταία φωτογραφία στην ανάρτησή του ήταν μία με τον τραγουδιστή, πρώην μέλος των One Direction, Χάρι Στάιλς ντυμένο Stormtrooper.

Tonight #TheRiseOfSkywalker Premiere finally brings closure to my dysfunctional family! Wonder who'll be the #SecretStormtrooper in this one? Considering they've all been UK Superstars (2 Royals+2 Actors) but still no singer, all the clues point in one direction: #Stylestrooper🇬🇧 pic.twitter.com/aDn2xYUEqK

— Mark HoHoHoHamill (@HamillHimself) 16 Δεκεμβρίου 2019