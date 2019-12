Ο Σκοτσέζος ηθοποιός Σαμ Χιούαν, γνωστός από την τηλεοπτική σειρά «Outlander» εμπλουτίζει το βιογραφικό του και ως πρωταγωνιστής κινηματογραφικών έργων.

Όπως ανακοινώθηκε, ο Σαμ Χιούαν θα υποδυθεί τον ηθοποιό Πολ Νιούμαν σε βιογραφική ταινία για τον συγγραφέα παιδικών βιβλίων, Ρόαλντ Νταλ και τη σύζυγό του, βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό, Πατρίσια Νιλ.

Η ταινία είναι βασισμένη στο βιβλίο «An Unquiet Life» του Στίβεν Μάικλ Σίρερ για την Πατρίσια Νιλ.

Ο Πολ Νιούμαν πρωταγωνίστησε με την Πατρίσια Νιλ το 1963 στο γουέστερν «Hud». Η Νιλ κέρδισε Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία σκηνοθεσίας του Μάρτιν Ριτ.

«Τόσο ενθουσιασμένος που το μοιράζομαι! Τυχερός που είμαι μέρος αυτής της υπέροχης ταινίας, στην οποία πρωταγωνιστούν οι εξαιρετικοί Χιου Μπόνεβιλ ως Ρόαλντ Νταλ και Κίλι Χόουζ ως Πατρίσια Νιλ» έγραψε ο Σαμ Χιούαν στο Twitter ανακοινώνοντας την είδηση.

«Ο Πολ Νιούμαν ήταν εξαιρετικά ταλαντούχος, γενναιόδωρος και αμερικανικό είδωλο, τόσο τυχερός!» πρόσθεσε.

So excited to share this!

Lucky to be part of this beautiful movie, brilliantly lead by @hughbon as Roald Dahl and the amazing @Misskeeleyhawes as Patricia Neal!

Paul Newman was immensely talented, generous and an American icon. So fortunate!https://t.co/nY2dOJM5og pic.twitter.com/IHPuetUCiy

— Sam Heughan (@SamHeughan) December 17, 2019