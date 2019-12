TV & MOVIES

Τι χρονιά θα είναι αυτό το 2020 που έρχεται, όταν το Netflix το υποδέχεται με μία σειρά για τον Μεσσία και μία για τον Πρίγκιπα του Σκότους; Αν σε αυτά τα «σημάδια» προσθέσουμε και μια οσκαρική ερμηνεία από τον… Άνταμ Σάντλερ, τότε πάει, πρέπει να μετανοήσουμε. Γιατί το τέλος του κόσμου είναι κοντά!

Οι πρωτότυπες σειρές

Τι θα δείτε την Πρωτοχρονιά στο Netflix; Θα σας προτείναμε οπωσδήποτε τον «Μεσσία» (Messiah, 1/1) ένα θρίλερ με πολύ ιντριγκαδόρικο σενάριο: Ένας μυστηριώδης τύπος (Μεχντί Ντεχμπί) εμφανίζεται στη Μέση Ανατολή και αρχίζει να κάνει θαύματα και να αποκτά οπαδούς, ισχυριζόμενος ότι είναι ο Υιός του Θεού. Μέσω των social media η επιρροή του γιγαντώνεται, και μία πράκτορας της CIA (Μισέλ Μόναχαν) καλείται να ερευνήσει την υπόθεση.

Λίγες ημέρες μετά καταφθάνει στις οθόνες ο πολυαναμενόμενος «Δράκουλας» (Dracula, 4/1) από τους δημιουργούς του «Sherlock». Με μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή πρωταγωνιστή – ο Δανός Κλάες Μπανγκ – και ένα τρέιλερ γεμάτο δείγματα φρικιαστικών σκηνών που δεν έχουμε ξαναδεί (αυτό κι αν είναι κατόρθωμα), αυτή η διασκευή του κλασικού μυθιστορήματος του Μπραμ Στόκερ μας έχει εξάψει την περιέργεια. Ανυπομονούμε!

Δική του κωμική σειρά αποκτά ο Ρου Πολ, που στο «AJ and the Queen» (10/1) υποδύεται μια άτυχη ντραγκ κουίν που ταξιδεύει στην Αμερική με ένα βαν, παρέα με μια αμείλικτη δεκάχρονη λαθρεπιβάτισσα.

Από εκεί και πέρα έχουμε τις επιστροφές πολλών αγαπημένων πρωτότυπων σειρών του Netflix. Η περσινή έκπληξη «Σεξουαλική Αγωγή» (Sex Education, 17/1) έρχεται με τη δεύτερη σεζόν της, το ίδιο και το υπερηρωικό «Τιτάνες» (Titans, 10/1). Τρίτη σεζόν για τις «Ανατριχιαστικές περιπέτειες της Σαμπρίνας» (Chilling Adventures of Sabrina, 24/1) και έκτη (!) για την κωμωδία «Γκρέις και Φράνκι» (Grace and Frankie, 15/1) με τις Τζέιν Φόντα και Λίλι Τόμλιν, που εξελίσσεται σε μία από τις μακροβιότερες σειρές του Netflix. Υπάρχουν και δύο σειρές που μας αποχαιρετούν με τις τελευταίες σεζόν τους, το «Άννα με “A”» (Anne with an “E”, 3/1) και το «Ράντσο» (The Ranch, 24/1).

Οι πρωτότυπες ταινίες

Μετά από το «βαρύ πυροβολικό» του «Ιρλανδού», της «Ιστορίας Γάμου» και του «Οι Δύο Πάπες», είναι λογικό να ηρεμήσουν κάπως τα πράγματα, αλλά μην εφησυχάζετε γιατί εδώ συμβαίνουν πράματα και θάματα. Μετά από τα άπειρα «σκουπίδια» που μας έχει ταΐσει ο (πολύ ταλαντούχος κατά τα άλλα) Άνταμ Σάντλερ μέσα από το Netflix, δίνει μια ερμηνεία που συζητιέται για τις υποψηφιότητες των Όσκαρ στο θρίλερ «Άκοπο Διαμάντι» (Uncut Gems, 31/1).Εκεί υποδύεται έναν πολυλογά κοσμηματοπώλη από τη Νέα Υόρκη, που με το χρέος του να μεγαλώνει και τους εξαγριωμένους δανειστές να πιέζουν, ρισκάρει τα πάντα για τη ζωή του.

Η δεύτερη πρωτότυπη ταινία του μήνα είναι ένα ισπανικό δράμα από αυτά που πάντα βρίσκουν το κοινό τους με την πετυχημένη συνταγή «λίγο γέλιο, λίγο δάκρυ, λίγο αμόρε». Στο «Ζήσε δύο φορές, αγάπα μία» (Vivir Dos Veces, 17/1), ένας συνταξιούχος καθηγητής που διαγιγνώσκεται με Αλτσχάιμερ, αναζητά τη χαμένη αγάπη των νεανικών του χρόνων πριν χάσει εντελώς τη μνήμη του.

Νέες αφίξεις στην ταινιοθήκη

Αν μετά το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι έχετε όρεξη για ταινία, μόλις θα έχουν προστεθεί στην ταινιοθήκη του Netflix ένα σωρό ενδιαφέρουσες επιλογές, πρόσφατες και παλαιότερες. Από 1/1 θα είναι διαθέσιμα, μεταξύ άλλων, τα «La La Land», «Μάτια Ερμητικά Κλειστά» (Eyes Wide Shut), «Ελεύθερος Σκοπευτής» (American Sniper), «Το Δίλημμα» (The Dilemma), «Crazy, Stupid, Love», «Mamma Mia!», «Οι Άντρες με τα Μαύρα ΙΙ» (Men in Black 2» και η αρχική τριλογία του «Τζουράσικ Παρκ» (Jurassic Park, The Lost World: Jurassic Park, Jurassic Park III).

Ντοκιμαντέρ και ριάλιτι

Από τους βραβευμένους παραγωγούς των «Πλανήτης Γη ΙΙ», «Ζωή» και «Γαλάζιος Πλανήτης», η εντυπωσιακή σειρά φυσικής ιστορίας «Νύχτα στη Γη» (Night On Earth, 29/1) αποκαλύπτει τα θαύματα της νύχτας. Ενώ το ντοκιμαντέρ «Τσιρλίντερς» (Cheer, 8/1) μας μεταφέρει στην πόλη Κορσικάνα του Τέξας, γνωστή κατά κύριο λόγο για το διάσημο τσίλι της, η οποία αποκτά σιγά-σιγά δημοτικότητα για ένα ακόμα εξαγώγιμο προϊόν: τις κορυφαίες μαζορέτες. Τέλος συνδυασμό πρόζας και ντοκιμαντέρ αποτελεί το «Rise of Empires: Ottoman» (24/1) που εξετάζει την ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Τέλος, οι φαν των ριάλιτι και των τάλεντ σόου του Netflix θα την καταβρούν με το «The Circle» (1/1), τον απόλυτο διαγωνισμό δημοτικότητας. Για να κερδίσει κάποιος το χρηματικό βραβείο θα είναι ο εαυτός του, μια καλύτερη εκδοχή του ή κάποιος εντελώς άλλος; Ενώ στο «Next In Fashion», με παρουσιαστές την Αλέξα Τσανγκ και τον Ταν Φρανς, σχεδιαστές ρούχων δημιουργούν εμφανίσεις που μπορούμε να υιοθετήσουμε όλοι μας.