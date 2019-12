Μη βιαστείτε να ξοδέψετε όλο το δώρο των Χριστουγέννων (αν και το πιο πιθανό είναι να το κάνατε ήδη μέσα στις πρώτες δύο μέρες...) αν είστε φαν του Star Wars γιατί τον Μάρτιο πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα πολύ σπέσιαλ box set.

Οι εννέα ταινίες του Skywalker Saga (δηλαδή όλες οι ταινίες Star Wars εκτός του «Rogue One» και του «Solo») θα κυκλοφορήσουν σε 4K Ultra HD Blu-Ray, σε ένα κουτί που περιλαμβάνει 27 δίσκους. Το αμερικανικό κατάστημα Best Buy, εμφάνισε ήδη το προϊόν στην ιστοσελίδα του, και το κοστολογεί στα 250 δολάρια.

March 2020.

The Skywalker Saga comes to 4K UHD in one box set. #StarWars pic.twitter.com/y9GRSKKci1

