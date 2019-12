Όταν μετρήσαμε τους 10 πιο χαριτωμένους ήρωες της οθόνης για το 2019, ο Baby Yoda της σειράς «The Mandalorian» βγήκε εύκολα πρώτος. Όμως για το 2020 θα έχει πολύ σοβαρό ανταγωνισμό, καθώς τον Φεβρουάριο θα μας συστηθεί ο… Baby Sonic.

Ένα γιαπωνέζικο τρέιλερ της ταινίας «Sonic The Hedgehog» που θα κάνει πρεμιέρα στις 14 Φεβρουαρίου του 2020, αποκάλυψε τον ήρωα των βιντεοπαιχνιδιών της Sega ως παιδί, και το Ίντερνετ έχει ήδη πάθει παράκρουση:

27 Δεκεμβρίου 2019