TV & MOVIES

Η ταινία «Κάποτε στο Χόλιγουντ» του Κουέντιν Τραντίνο και το «1917», το ιστορικό δράμα του Σαμ Μέντες, είναι οι μεγάλοι νικητές της χθεσινής τελετής των Χρυσών Σφαιρών, οι οποίες ανοίγουν παραδοσιακά την κούρσα για τα κινηματογραφικά βραβεία στις ΗΠΑ.

Απογοήτευση για το Netflix, το οποίο είχε συγκεντρώσει συνολικά 34 υποψηφιότητες για πρωτότυπες ταινίες και σειρές του, καθώς μόνο η Λόρα Ντερν κατάφερε να κερδίσει το βραβείο «B’ γυναικείου ρόλου» σε δραματική ταινία για την «Ιστορία Γάμου», η οποία θεωρούνταν φαβορί με συνολικά έξι υποψηφιότητες.

Congratulations to Quentin Tarantino - Best Screenplay - Motion Picture - Once Upon a Time... in Hollywood (@OnceInHollywood). - #GoldenGlobes pic.twitter.com/m4fLGRPzCw — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 6 Ιανουαρίου 2020

Ο Ταραντίνο κέρδισε το βραβείο για την καλύτερη ταινία στην κατηγορία «Kωμωδία/ Mιούζικαλ», αλλά και το βραβείο σεναρίου για το «Κάποτε στο Χόλιγουντ» και ο Μπραντ Πιτ τιμήθηκε με το βραβείο «B’ Ανδρικού Ρόλου» για την ίδια ταινία.

This one's for Rick Dalton. Brad Pitt wins Best Supporting Actor, Motion Picture at The #GoldenGlobes. pic.twitter.com/0QK3TfomI1 — NBC Entertainment (@nbc) 6 Ιανουαρίου 2020

Όμως ο Τάρον Έγκερτον κέρδισε το βραβείο «A’ Ανδρικού Ρόλου σε κωμωδία» για την ταινία «Rocketman» στην οποία ενσαρκώνει τον Έλτον Τζον, νικώντας τον Λεονάρντο ντι Κάπριο που είχε προταθεί για το ίδιο βραβείο για την ταινία του Ταραντίνο.

Ο άλλος μεγάλος νικητής της βραδιάς ήταν το «1917» του Σαμ Μέντες, ένα ιστορικό δράμα που εκτυλίσσεται στη διάρκεια του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου, το οποίο τιμήθηκε με το βραβείο Καλύτερης Δραματικής Ταινίας και Σκηνοθεσίας.

Congratulations to Sam Mendes - Best Director - Motion Picture - 1917 (@1917). - #GoldenGlobes pic.twitter.com/cpigklE3Ee — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 6 Ιανουαρίου 2020

«Είναι μεγάλη έκπληξη», σχολίασε ο Μέντες, ο οποίος δεν πίστευε ότι θα κερδίσει στην κατηγορία αυτή, στην οποία αντίπαλός του ήταν ο Μάρτιν Σκορτσέζε με τον «Ιρλανδό».

«Θέλω απλώς να πω ότι δεν υπάρχει κανένας σκηνοθέτης σε αυτή την αίθουσα, ούτε στον κόσμο που δεν βρίσκεται στη σκιά του Μάρτιν Σκορτσέζε», πρόσθεσε υπό το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκόμενων.

Ο Χοακίν Φίνιξ κέρδισε, όπως ήταν αναμενόμενο, το βραβείο «Α’ Ανδρικού Ρόλου» σε δραματική ταινία για το «Joker» και εδραίωσε την υποψηφιότητά του για τα Όσκαρ.

Congratulations to Joaquin Phoenix - Best Performance by an Actor in a Motion Picture - Drama - Joker (@jokermovie). - #GoldenGlobes pic.twitter.com/78Y5FewsLj — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 6 Ιανουαρίου 2020

Στις γυναίκες η Ρενέ Ζελβέγκερ κέρδισε το βραβείο «Α’ Γυναικείου Ρόλου» σε δραματική ταινία για τον ρόλο της ως Τζούντι Γκάρλαντ στη βιογραφική ταινία «Judy».

Στην κατηγορία κωμωδία/ μιούζικαλ νικήτρια ήταν η ασιατικής καταγωγής Αμερικανίδα ηθοποιός Αουκουαφίνα για τον ρόλο της στην ταινία «The farewell».

Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας κέρδισαν τα «Παράσιτα».

Parasite (South Korea) - Best Motion Picture - Foreign Language. Photo by Alexi Lubomirski (@alexilubomirski). #GoldenGlobes pic.twitter.com/rRSi89ZJBH — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 6 Ιανουαρίου 2020

Για την τηλεόραση η δραματική σειρά «Succession» του HBO νίκησε το «The Crown» του Netflix, το οποίο περιορίστηκε στη βράβευση της Ολίβια Κόουλμαν για τον ρόλο της ως Ελισάβετ Β’.

Congratulations to Succession - Best Television Series - Drama. - #GoldenGlobes pic.twitter.com/ZBTEAMBA1V — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 6 Ιανουαρίου 2020

Καλύτερη κωμική σειρά αναδείχθηκε η βρετανική «Fleabag», με τη δημιουργό της Φίμπι Γουόλερ- Μπριτζ να τιμάται και για την ερμηνεία της.

Πρέπει να σημειωθεί επίσης, ότι ο «Έλληνας» Τομ Χανκς τιμήθηκε με το βραβείο Cecil B. DeMille για το σύνολο της καριέρας του.

The man, the myth, the legend, the recipient of the 2020 Cecil B. Demille award @tomhanks shares a priceless moment on stage with @CharlizeAfrica. The respect is mutual. The humility is real. #GoldenGlobes pic.twitter.com/hU4TZUvMiC — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 6 Ιανουαρίου 2020

Χρυσές Σφαίρες 2020: Δείτε όλους τους νικητές

Κινηματογραφικές Κατηγορίες

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΔΡΑΜΑ

1917 του Σαμ Μέντες

Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ - ΔΡΑΜΑ

Χοακίν Φίνιξ, Joker

Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ - ΔΡΑΜΑ

Ρενέ Ζελβέγκερ, Judy

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

Κάποτε στο Χόλιγουντ του Κουέντιν Ταραντίνο

Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ - ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

Τάρον Εγκερτον, Rocketman

Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ - ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

Ακουαφίνα, The Farewell

Β' ΑΝΔΡΙΚΟΣ

Μπραντ Πιτ, Κάποτε στο Χόλιγουντ

Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ

Λόρα Ντερν, Ιστορία Γάμου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Σαμ Μέντες, 1917

ΣΕΝΑΡΙΟ

Κουέντιν Ταραντίνο, Κάποτε στο Χόλιγουντ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ - ANIMATION

Ο Ευγενικός Κύριος Λινκ, του Κρις Μπάτλερ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Χίλντουρ Γκούντναντότιρ, Joker

ΤΡΑΓΟΥΔΙ

I'm Gonna Love Me Again, Ελτον Τζον και Μπέρνι Τάουπιν από το Rocketman

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΙΝΙΑ

Παράσιτα του Μπονγκ Τζουν-χο

Τηλεοπτικές Κατηγορίες

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - ΔΡΑΜΑ

Succession

Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ – ΔΡΑΜΑ

Ολίβια Κόλμαν, The Crown

A' ΑΝΔΡΙΚΟΣ – ΔΡΑΜΑ

Μπράιαν Κοξ, Succession

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - ΚΩΜΩΔΙΑ

Fleabag

Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ – ΚΩΜΩΔΙΑ

Φίμπι Γουόλερ- Μπριτζ, Fleabag

Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ – ΚΩΜΩΔΙΑ

Ράμι Γιουσέφ, Ramy

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

Chernobyl

Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

Ράσελ Κρόου, The Loudest Voice

Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

Μισέλ Γουίλιαμς, Fosse/Verdon

Β' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Chernobyl

Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

Πατρίσια Αρκέτ, The Act