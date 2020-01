TV & MOVIES

Ο παρουσιαστής συνέστησε στους ηθοποιούς που θα βραβεύονταν χθες το βράδυ να αποφύγουν πολιτικά σχόλια κατά τις απονομές γιατί, όπως είπε «δεν είστε σε θέση να κάνετε κήρυγμα στο κοινό για τίποτα»!

«Αν κερδίσετε ένα βραβείο σήμερα, μην χρησιμοποιήσετε την σκηνή για πολιτικό λόγο. Δεν είστε σε θέση να κάνετε κήρυγμα στο κοινό για τίποτα. Δεν ξέρετε τίποτα για τον πραγματικό κόσμο. Οι περισσότεροι από εσάς ξοδέψατε λιγότερο καιρό στο σχολείο, απ’ ότι η Γκρέτα Τούνμπεργκ. Οπότε αν κερδίσετε, ελάτε πάνω, αποδεχτείτε το βραβείο σας, ευχαριστήστε τους ατζέντηδές σας και τον Θεό και μετά άντε γαμ@@@» είπε χαρακτηριστικά ο Ζερβιέ.

Αλλά δε σταμάτησε εκεί. Μιλώντας για την τρομερή άνοδο του Netflix και τις σειρές που σαρώνουν και εκεί και στο HBO, είπε «όλοι οι ηθοποιοί έχουν πάει στο Netflix και το HBO. Και όσοι εξακολουθούν να κάνουν ταινίες στο Χόλιγουντ κάνουν επιστημονικής φαντασίας ή περιπέτειες. Δηλαδή φοράνε μάσκες και κάπες και εξωπραγματικά στενά κοστούμια! Η δουλειά τους δεν είναι πια η υποκριτική αλλά να πηγαίνουν γυμναστήριο δύο φορές την ημέρα και να παίρνουν στεροειδή»!

Αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο του Τζέφρι Επστάιν: «Η σειρά του Netflix, Afterlife, μιλά για έναν άνδρα που θέλει να αυτοκτονήσει. Spoiler alert, η δεύτερη σεζόν παίζεται τώρα και ακόμη δεν έχει αυτοκτονήσει. Σαν τον Τζέφρι Επστάιν», είπε και αφού το κοινό γέλασε, απάντησε: «Σκάστε, ξέρω ότι είναι φίλος σας, αλλά δεν με ενδιαφέρει».

Ο Ρίκι Ζερβέ απευθύνθηκε στη Φελίσιτι Χάφμαν, η οποία είχε φυλακιστεί στο πρόσφατο παρελθόν γιατί φέρεται να δωροδόκησε ώστε να μπει η κόρη της στο κολέγιο.«Ηρθες εδώ με τη λιμουζίνα σου. Εγώ ήρθε με μία λιμουζίνα όπου η πινακίδα της φτιάχτηκε για την Φελίσιτι Χάφμαν», είπε αφήνοντας το κοινό με ανοιχτό το στόμα. «Η κόρη της είναι αυτή που λυπάμαι ωστόσο. Δεν υπάρχει πιο ντροπιαστικό πράγμα να σου συμβεί. Και να φανταστεί κανείς ότι ο πατέρας της έπαιζε στο Wild Hogs.

Τέλος, από τα νύχια του παρουσιαστή δε γλίτωσε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο για τη.. συνήθειά του να βγαίνει με γυναίκες αρκετά νεότερες από αυτόν. «Το Once Upon a Time In Hollywood κρατάει τρεις ώρες. Ο Ντι Κάπριο εμφανίστηκε στη πρεμιέρα με μια γυναίκα και μέχρι να τελειώσει η ταινία, η κοπέλα ήταν ήδη πολύ μεγάλη γι’ αυτόν. Ακόμη και ο πρίγκιπας Αντριου (κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων) θα σου έλεγε: Ελα ρε φίλε, είσαι κοντά στα 50».