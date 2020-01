H φήμη που ήθελε τον Κόλιν Φάρελ να βρίσκεται κοντά στο ρόλο του Πιγκουίνου στην επερχόμενη ταινία «Τhe Batman» επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο το σκηνοθέτη της, Ματ Ριβς.

Όπως συνηθίζει να κάνει όταν θέλει να ανακοινώσει ένα νέο όνομα στο καστ, ο Ριβς ανέβασε στο Twitter ένα gif του Κόλιν Φάρελ από την ταινία «In Bruges» του 2008 με λεζάντα «Περίμενε. Οζ, εσύ είσαι;». Σημειώνουμε ότι το Οζ είναι το υποκοριστικό του Oswald Cobblepot που είναι το όνομα του Πιγκουίνου, ενός από τους πιο γνωστούς εχθρούς του Μπάτμαν.

Wait — is that you, #Oz ? 🦇 pic.twitter.com/xHj9m6OXhf

— Matt Reeves (@mattreevesLA) January 6, 2020