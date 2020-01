TV & MOVIES

O Ned Stark του «Game of Thrones» μετακομίζει στη Μέση Γη του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

O Robert Aramayo του Game of Thrones φέρεται να μετακομίζει στη... Μέση Γη για χάρη του τηλεοπτικού «Lord of the Rings» του Amazon.

Σύμφωνα με το Deadline, ο Aramayo που ενσάρκωσε τον νεαρό Ned Stark στην επική σειρά του ΗΒΟ, θα αντικαταστήσει τον Will Poulter στον πρωταγωνιστό ρόλο του Beldor.

Ο Aramayo δεν είναι ο μόνος ηθοποιός που «κλέβει» ο τηλεοπτικός «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» από το «Game of Thrones». Θυμίζουμε ότι στην επερχόμενη σειρά θα δούμε επίσης τον Joseph Mawle που ενσάρκωσε τον Benjen Starl. Στο πρότζεκτ του Amazon ο Mawle θα υποδυθεί τον Oren, τον «κακό» της υπόθεσης και αντίπαλο του Beldor. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές, ενώ το Amazon δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τη συμμετοχή του Aramayo.

Θυμίζουμε ότι η σειρά του Amazon θα διαδραματίζεται πριν τα γεγονότα της θρυλικής κινηματογραφικής τριλογίας του Πίτερ Τζάκσον ή το «Χόμπιτ», δηλαδή κατά τη Δεύτερη Εποχή της Μέσης Γης. Η πρώτη σεζόν θα έχει 20 επεισόδια και τα γυρίσματα -όπως και τις ταινίες- θα γίνουν στη Νέα Ζηλανδία. Η σειρά έχει κλείσει ήδη πέντε σεζόν, με τη δεύτερη να ετοιμάζεται ήδη. Οι δυο πρώτες σεζόν θα κοστίσουν συνολικά περίπου 500 εκατ. δολάρια, γεγονός που κάνει τη σειρά την πιο ακριβή στα χρονικά.

Άγνωστη παραμένει επίσης και η ακριβής ημερομηνία κυκλοφορία της σειράς η οποία αναμένεται μέσα στο 2021.