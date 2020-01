Εικόνες εμπνευσμένες από τα πολυαναμενόμενα σίκουελ του «Avatar» παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο κοινό στη διεθνή έκθεση Consumer Elecrtonics Show στο Λας Βέγκας.

Η έκπληξη ήρθε από το σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον ο οποίος παρουσίασε στους φαν του «Avatar» τέσσερα concept art με σχέδια και τοπία από τον μυστικιστικό κόσμο της Pandora.

Όπως θα δείτε τα σχέδια απεικονίζουν νέα μέρη του φανταστικού πλανήτη της ταινίας με φωσφορίζουσες θάλασσες και ακτές, αιωρούμενους βράχους και τους Na'vi να ταξιδεύουν πάνω σε νέα θαλάσσια πλάσματα.

«Στα σίκουελ του #Avatar, δεν θα επιστρέψετε απλώς στην Pandora – θα εξερευνήσετε και νέα μέρη του κόσμου. Δείτε τα νέα concept art κομμάτια ως μια μικρή γεύση σε ό,τι πρόκειται να έρθει», αναφέρεται στο Twitter της ταινίας.

In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world.

Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what’s to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ

— Avatar (@officialavatar) January 7, 2020