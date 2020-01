Τα γυρίσματα του νέου Μπάτμαν με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον έχουν ξεκινήσει και οι πρώτες φωτογραφίες είναι ήδη εδώ.

Χρήστης του Twitter από το Λονδίνο είχε την τύχη να δει από το παράθυρο του γραφείου του τους συντελεστές της ταινίας επί τω έργω.

Is this London or Gotham.....? Filming The Batman 🦇 outside my offices this morning! 👍 @empiremagazine pic.twitter.com/Mszt5wLcYG

Τα γυρίσματα στο συγκεκριμένο σημείο κράτησαν πάνω από τρεις ώρες και στις φωτογραφίες που τράβηξε ο Wade Gravett από τον τρίτο όροφο του γραφείου του, εντοπίζουμε τον Ρόμπερτ Πάτινσον στο ρόλο του νεαρού Μπρους Γουέιν να καβαλάει τη μηχανή του -χωρίς να φοράει τη στολή του Σκοτεινού Ιππότη- όπως και τον Κόλιν Φάρελ στο ρόλο του Πιγκουίνου.

Can confirm 100% as he never revealed his face but is this Robert.....!? 🦇 pic.twitter.com/MX90S7bqol

— Wade Gravett (@WadeGrav) January 6, 2020