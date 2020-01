TV & MOVIES

Καλή βραδιά για το Netflix και το HBO αποδείχθηκε η φετινή τελετή απονομής των βραβείων Critics Choice Awards που απονέμει η Ένωση Κριτικών, Broadcast Film Critics Association αναγνωρίζοντας επιτεύγματα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο και θεωρούνται προάγγελος των Όσκαρ.

Στην 25η τελετή απονομής των Critics’ Choice Awards που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στη Σάντα Μόνικα με παρουσιαστή τον ηθοποιό και τραγουδιστή, Τέι Τιγκς βραβεύθηκαν οι ταινίες «The Irishman» και «Marriage Story» και η τηλεοπτική σειρά «When they see us» (Netflix) και οι τηλεοπτικές σειρές «Watchmen» και «Succession» (ΗΒΟ).

Το «Once Upon a Time in Hollywood» κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας. Άλλα τρία βραβεία κέρδισε η ταινία στις κατηγορίες, Καλύτερου Β’ Ανδρικού στον Μπραντ Πιτ, Καλύτερου Σεναρίου στον Κουέντιν Ταραντίνο και Καλύτερης Σκηνογραφίας για τις Μπάρμπαρα Λινγκ και Νάνσι Χέι.

Από τις τηλεοπτικές σειρές τα περισσότερα βραβεία απέσπασε η σειρά «Fleabag» κερδίζοντας στις κατηγορίες Καλύτερη Κωμική Σειρά, Καλύτερη Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά (Φίμπι Γουόλερ Μπριτζ) και Καλύτερος Β’ Ρόλος σε Κωμική Σειρά (Άντριου Σκοτ).

Ο Τζέρεμι Σκοτ κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού σε τηλεοπτική δραματική σειρά «Succession».

Στην κατηγορία Καλύτερης Σκηνοθεσίας βραβεύθηκαν ο Σαμ Μέντες για το «1917» και ο Μπονγκ Τζουν-Χο για το «Parasite», στην Κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου βραβεύθηκε ο Χοακίν Φίνιξ «Joker» και στην Κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου η Ρενέ Ζελβέγκερ «Judy».

Ο Έντι Μέρφι τιμήθηκε με το βραβείο Συνολικής Προσφοράς και η Κρίστεν Μπελ παρέλαβε το τέταρτο ετήσιο βραβείο #SeeHer Award για την επιρροή της στην εικόνα των γυναικών στον τομέα της ψυχαγωγίας.

Η λίστα των νικητών της 25ης τελετή απονομής των Critics’ Choice Awards:

Ταινίες

Καλύτερη Ταινία

Once Upon a Time in Hollywood

Καλύτερος Α' Ανδρικός Ρόλος

Χοακίν Φίνιξ – Joker

Καλύτερος Α' Γυναικείος Ρόλος

Ρένε Ζελβέγκερ - Judy

Καλύτερος Β' Ανδρικός Ρόλος

Μπραντ Πιτ - Once Upon a Time in Hollywood

Καλύτερος Β’ Γυναικείος Ρόλος

Λόρα Ντερν - Marriage Story

Καλύτερος/η Νεαρός/η Ηθοποιός

Ρόμαν Γκρίφιν Ντέιβις - Jojo Rabbit

Καλύτερη Ομαδική Ερμηνεία

The Irishman

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Σαμ Μέντες - 1917 και Μπονγκ Τζουν Χο - Παράσιτα

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο

Κουέντιν Ταραντίνο - Once Upon a Time in Hollywood

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο

Γκρέτα Γκέργουικ - Little Women

Καλύτερη Διεύθυνση Φωτογραφίας

Ρότζερ Ντίκινς - 1917

Καλύτερη Σκηνογραφία

Μπάρμπαρα Λινγκ και Νάνσι Χέι - Once Upon a Time in Hollywood

Καλύτερο Μοντάζ

Λι Σμιθ - 1917

Καλύτερη Ενδυματολογία

Ρουθ Ε. Κάρτερ - Dolemite Is My Name

Καλύτερων Οπτικών Εφέ

Avengers: Endgame

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Toy Story 4

Καλύτερη Ταινία Δράσης

Avengers: Endgame

Καλύτερη Κωμική Ταινία

Dolemite Is My Name

Καλύτερη Ταινία Τρόμου/Επιστημονικής Φαντασίας

Us

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Parasite

Καλύτερου Τραγουδιού

Glasgow (No Place Like Home) – Wild Rose και (I’m Gonna) Love Me Again – Rocketman

Καλύτερου Σάουντρακ

Hildur Guðnadóttir – Joker

Τηλεόραση

Δραματική Σειρά

Succession (HBO)

Άνδρας Ηθοποιός Σε Δραματική Σειρά

Τζέρεμι Στρονγκ – Succession (HBO)

Γυναίκα Ηθοποιός Σε Δραματική Σειρά

Ρετζίνα Κινγκ – Watchmen (HBO)

Β’ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά

Μπίλι Κράνταπ - The Morning Show (Apple)

Β’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά

Τζιν Σμαρτ - Watchmen (HBO)

Κωμική Σειρά

Fleabag (Amazon)

Καλύτερος Ηθοποιός Σε Κωμική Σειρά

Μπιλ Χάντερ - Barry (HBO)

Καλύτερη Ηθοποιός Σε Κωμική Σειρά

Φίμπι Γουόλερ Μπριτζ - Fleabag