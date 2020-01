TV & MOVIES

Σάρωσε στις φετινές υποψηφιότητες των Όσκαρ η ταινία «Joker» του Τοντ Φίλιπς με πρωταγωνιστή τον Χοακίν Φίνιξ σε μια καθηλωτική ερμηνεία.

Όπως ήταν αναμενόμενο, μετά την εκπληκτική πορεία του στο παγκόσμιο box office, το «Joker» αποδείχθηκε το απόλυτο φαβορί, συγκεντρώνοντας τις περισσότερες, συγκεκριμένα 11 υποψηφιότητες, για τα βραβεία Όσκαρ που θα ανακοινωθούν στις 9 Φεβρουαρίου στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ, μεταξύ των οποίων εκείνο καλύτερης ταινίας και πρώτου ανδρικού ρόλου για τον Χοακίν Φίνιξ, ο οποίος φέτος κάνει συλλογή από βραβεία. Έκπληξη αποτελεί ωστόσο η παρουσία του «Joker» στην κατηγορία καλύτερης σκηνοθεσίας για τον Τοντ Φίλιπς.

Συνολικά η ταινία ειναι υποψήφια στις κατηγορίες καλύτερης ταινίας, πρώτου ανδρικού ρόλου, καλύτερης σκηνοθεσίας, καλύτερου προσαρμοσμένου σεναρίου και σε πολλές τεχνικές κατηγορίες.

Το «Joker» κονταροχτυπιέται με άλλες τρεις ταινίες, «Ο Ιρλανδός» του Μάρτιν Σκορσέζε, «Κάποτε στο... Χόλιγουντ» του Κουέντιν Ταραντίνο και «1917» του Σαμ Μέντες, οι οποίες ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής με 10 υποψηφιότητες.

Τα «Παράσιτα» του Μπονγκ Τζουν Χο, μια ταινία από τη Νότια Κορέα συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στη «Μέκκα του Κινηματογράφου», συγκεντρώνοντας βρέθηκε 6 υποψηφιότητες συμπεριλαμβανομένων εκείνων της καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, διεθνούς ταινίας, πρωτότυπου σεναρίου, μοντάζ και καλλιτεχνικής διεύθυνσης. Μαζί της με 6 υποψηφιότητες συναντάμε και τις «Ιστορία Γάμου», «Τζότζο» και «Μικρές Κυρίες».

Διαβάστε αναλυτικά όλες τις υποψηφιότητες:

Καλύτερη Ταινία

«Ford v Ferrari»

«The Irishman»

«Jojo Rabbit»

«Joker»

«Little Women»

«Marriage Story»

«1917»

«Once Upon a Time in Hollywood»

«Parasite»

Σκηνοθεσία

Μάρτιν Σκορσέζε, «The Irishman»

Τοντ Φίλιπς, «Joker»

Σαμ Μέντες, «1917»

Κουέντιν Ταραντίνο, «Once Upon a Time in Hollywood»

Μπονγκ Τζουν-χο, «Parasite»

Α' Ανδρικός Ρόλος

Αντόνιο Μπαντέρας, «Pain and Glory»

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, «Once Upon a Time in Hollywood»

Άνταμ Ντράιβερ, «Marriage Story»

Χοακίν Φίνιξ, «Joker»

Τζόναθαν Πράις, «The Two Popes»

Α' Γυναικείος Ρόλος

Σίνθια Ερίβο, «Harriet»

Σκάρλετ Τζοχάνσον, «Marriage Story»

Σέρσα Ρόναν, «Little Women»

Σαρλίζ Θερόν, «Bombshell»

Ρενέ Ζελβέγκερ, «Judy»

Β' Ανδρικός Ρόλος

Τομ Χανκς, «A Beautiful Day in the Neighborhood»

Άντονι Χόπκινς, «The Two Popes»

Αλ Πατσίνο, «The Irishman»

Τζο Πέσι, «The Irishman»

Μπραντ Πιτ, «Once Upon a Time in Hollywood»

B' Γυναικείος Ρόλος

Κάθι Μπέιτς, «Richard Jewell»

Λόρα Ντερν, «Marriage Story»

Σκάρλετ Τζοχάνσον, «Jojo Rabbit»

Φλόρενς Πιου, «Little Women»

Μάργκο Ρόμπι, «Bombshell»

Διασκευασμένο Σενάριο

Τάικα Γουαϊτίτι, «Jojo Rabbit»

Στιβ Ζέιλιαν, «The Irishman»

Άντονι ΜακΚάρτεν, «The Two Popes»

Γκρέτα Γκέργουιγκ, «Little Women»

Τοντ Φίλιπς, Σκοτ Σίλβερ, «Joker»

Πρωτότυπο Σενάριο

Ράιαν Τζόνσον, «Knives Out»

Νόα Μπόμπακ, «Marriage Story»

Σαμ Μέντες, Κρίστι Γουίλσον-Κερνς, «1917»

Κουέντιν Ταραντίνο, «Once Upon a Time in Hollywood»

Μπονγκ Τζουν-χο, Χαν Τζιν-γουον, «Parasite»

Φωτογραφία

«The Irishman»

«Joker»

«The Lighthouse»

«1917»

«Once Upon a Time in Hollywood»

Κοστούμια

«The Irishman»

«Jojo Rabbit»

«Joker»

«Little Women»

«Once Upon a Time in Hollywood»

Μοντάζ

«Ford v Ferrari»

«The Irishman»

«Jojo Rabbit»

«Joker»

«Parasite»

Μακιγιάζ και Κομμώσεις

«Bombshell»

«Joker»

«Judy»

«Maleficent: Mistress of Evil»

«1917»

Μουσική

«Joker»

«Little Women»

«Marriage Story»

«1917»

«Star Wars: Rise of Skywalker»

Τραγούδι

I Can’t Let You Throw Yourself Away, «Toy Story 4»

I’m Gonna Love Me Again, «Rocketman»

I’m Standing With You, «Breakthrough»

Into the Unknown, «Frozen 2»

Stand Up, «Harriet»

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

«The Irishman»

«Jojo Rabbit»

«1917»

«Once Upon a Time in Hollywood»

«Parasite»

Ήχος

«Ford v Ferrari»

«Joker»

«1917»

«Once Upon a Time in Hollywood»

«Star Wars: Rise of Skywalker»

Ηχητικά Εφέ

«Ad Astra»

«Ford v Ferrari»

«Joker»

«1917»

«Once Upon a Time in Hollywood»

Οπτικά Εφέ

«Avengers: Endgame»

«The Irishman»

«The Lion King»

«1917»

«Star Wars: Rise of Skywalker»

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

«How to Train Your Dragon: The Hidden World»

«I Lost My Body»

«Klaus»

«Missing Link»

«Toy Story 4»

Διεθνής Ταινία

«Corpus Christi»

«Honeyland»

«Les Miserables»

«Pain and Glory»

«Parasite»

Ντοκιμαντέρ - Μεγάλου Μήκους

«American Factory»

«The Cave»

«Edge of Democracy»

«For Sama»

«Honeyland»

Ντοκιμαντέρ - Μικρού Μήκους

«In the Absence»

«Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl»

«Life Overtakes Me»

«St. Louis Superman»

«Walk Run Cha-Cha»

Μικρού Μήκους Ταινία - Animation

«Daughter»

«Hair Love»

«Kitbull»

«Memorable»

«Sister”»

Μικρού Μήκους Ταινία - Live Action

«Brotherhood»

«Nefta Football Club»

«The Neighbor’s Window»

«Saria»

«A Sister»