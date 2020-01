Το φετινό καλοκαίρι, ένα τεράστιο κατάστημα Χάρι Πότερ θα ανοίξει τις πόρτες του για το κοινό στην καρδιά της Νέας Υόρκης.

Το κατάστημα θα αποτελείται από τρεις ορόφους με έκταση 1800 τ.μ. και θα βρίσκεται στη λεωφόρο Broadway, δίπλα στο Flatiron Building.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω Twitter και όπως αναφέρεται θα είναι το πρώτο και μεγαλύτερο κατάστημα του franchise.

Opening Summer 2020, Harry Potter New York will be the world’s first official Harry Potter flagship store, bringing the Wizarding World to the heart of New York City. Sign up to our newsletter to be the first to find out more! https://t.co/afxEPDWJ4P ⚡ #HarryPotterNY pic.twitter.com/5dqFw6DI2P

— Harry Potter Store New York (@HarryPotterNY) January 9, 2020