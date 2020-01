Τις τελευταίες ώρες έχουν φουντώσει οι φήμες ότι η νεαρή τραγουδίστρια Μπίλι Άιλις θα είναι εκείνη τελικά που θα ερμηνεύσει το τραγούδι της επερχόμενης ταινίας Τζέιμς Μποντ, με τίτλο «No Time To Die».

Η φημολογία ξεκίνησε από το -ειδικό σε θέματα Τζέιμς Μποντ- blog mi6-hq.com αναφέροντας ότι σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του, η 18χρονη Αμερικανίδα θα πει το τραγούδι της 25ης ταινίας Μποντ.

Την ίδια στιγμή η Άιλις ανέβασε story στο Instagram ένα κολάζ φωτογραφιών με ορισμένα από τα διάσημα Bond girls ενισχύοντας έτσι ακόμα περισσότερο τις φήμες.

If Billie Eilish posting these to her insta story isn't proof that the James Bond theme song rumors are true, I don't know what is 💚😎🍸 #NoTimeToDie pic.twitter.com/wgqOIGnZSb

— love you bil (@bigbadbil1) January 14, 2020