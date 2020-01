Το Amazon Studios ανακοίνωσε επίσημα το καστ του πολυαναμενόμενου τηλεοπτικού «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

Οι... πρώτοι νέοι κάτοικοι της Μέσης Γης είναι οι: Robert Aramayo (Game of Thrones), Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark (Dracula), Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle (Game of Thrones), Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, και Daniel Weyman.

A grand journey is defined by its travelers. Meet the first members of our fellowship. #LOTRonPrime. A THREAD.

— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) 14 Ιανουαρίου 2020