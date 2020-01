TV & MOVIES

Με γοργούς ρυθμούς προχωράει η παραγωγή του prequel του «Game of Thrones» με τίτλο «House of The Dragon».

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του HBO Programming, Κέισι Μπλόις, το «House of the Dragon» θα κάνει πρεμιέρα μέσα στο 2022. «Η εκτίμησή μου είναι κάποια στιγμή μέσα στο 2022», δήλωσε ο Μπλόις προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να γίνει πιο συγκεκριμένος καθώς είναι πολύ νωρίς ακόμα.

Θυμίζουμε ότι η πρώτη ανακοίνωση για το συγκεκριμένο πρότζεκτ έγινε κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας HBO Max.

Το σενάριο της σειράς υπογράφει ο Ράιαν Κόνταλ («Colony») και βασίζεται στο βιβλίο «Φωτιά και Αίμα» του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν (στα ελληνικά από τις εκδ. Anubis), ο οποίος θα κρατήσει ρόλο συμβούλου ενώ θα συμμετέχει και στην παραγωγή. Συνδημιουργός και σκηνοθέτης είναι ένας βετεράνος του «Game of Thrones», ο Μιγκέλ Σαπόντσικ, που σκηνοθέτησε επικά επεισόδια όπως το «The Battle of the Bastards» και το «The Long Night».

Η νέα σειρά θα διαδραματίζεται 300 χρόνια πριν τη γέννηση της Ντενέρις Ταργκάριεν, όταν οι δράκοι κυκλοφορούσαν ακόμη στο Γουέστερος και θα αφηγηθεί την άνοδο και την αρχή της πτώσης του οίκου της.

Σημειώνεται ότι το HBO ακύρωσε ένα άλλο prequel που ετοιμαζόταν το καλοκαίρι με πρωταγωνίστρια τη Ναόμι Γουότς. Ένα από τα πλεονεκτήματα του «House of the Dragon» είναι ότι υπάρχει ήδη βιβλίο γραμμένο από τον Τζορτζ (Ρ.Ρ. Μάρτιν) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός», εξήγησε ο Μπλόις ξεκαθαρίζοντας ότι η παραγωγή του «House of the Dragon» είναι βασική προτεραιτότητα του δικτύου.

