Θυμάστε το reboot των ThunderCats με τίτλο «ThunderCats Roar» που ανακοινώθηκε από τη Warner Bros. Animation και το δίκτυο Cartoon Network το 2018; Εμείς πάλι προσπαθούμε να το ξεχάσουμε, γιατί μόνο ως κακόγουστο αστείο θα μπορούσε να εκληφθεί και εδώ μπορείτε να διαβάσετε το «γιατί».

Δυστυχώς το Cartoon Network όχι μόνο δεν το ξέχασε αλλά μας δίνει -και μάλιστα με δωρεάν «στριμάρισμα»- ολόκληρο το πρώτο επεισόδιο της σειράς το οποίο αποτελείται από δυο μέρη και έχει τίτλο «Exodus». Το επεισόδιο είναι διαθέσιμο μέσω της εφαρμογή του Cartoon Network μόνο για την αμερικανική αγορά (ευτυχώς).

Κοινό και ξένα Μέσα που είδαν το preview κάνουν λόγο για «ιεροσυλία», «καταστροφή» και «προσβολή» της αυθεντικής σειράς των 80s που αγαπήθηκε. Το reboot-παρωδία διατηρεί την αρχική ιστορία και τους ήρωες (Λάιον-Ο, Πάνθρο, Τάιγκρα, Τσιτάρα, Γουάιλικιτ, Γουάιλικατ και Σναρφ όπως και τον κακό μάγο Μαμ-Ρα), τους οποίους παρουσιάζει σε νεαρή ηλικία, μειώνοντας τη δράση και επενδύοντας στο κωμικό στοιχείο.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το τρέιλερ που έχει εξοργίσει και απογοητεύσει τους υπόλοιπους φαν που μεγάλωσαν βλέποντας ThunderCats. Όμως που ξέρετε; Ίσως το σημερινό παιδικό κοινό να λατρέψει τη νέα εκδοχή…

Take a FIRST LOOK at #ThundercatsRoar! 🦁⚔️⚡️Stream the two-part first episode 'Exodus' on the CN App now with log-in 👉https://t.co/1BPGMLAij0 pic.twitter.com/YEhGztCunw

— Cartoon Network (@cartoonnetwork) 11 Ιανουαρίου 2020