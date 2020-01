Πολλοί είναι αυτοί που επέκριναν τις φετινές υποψηφιότητες για Όσκαρ για έλλειψη διαφορετικότητας.

Έτσι αρκετά αμερικανικά μέσα θέλησαν να εναντιωθούν σ’ αυτόν τον ισχυρισμό και έφεραν ως παράδειγμα τον Ισπανό ηθοποιό, Αντόνιο Μπαντέρας, τον οποίο και χαρακτήρισαν «έγχρωμο».

Φυσικά αυτό έφερε πολλές επικρίσεις από χρήστες των social media και ειδικά στο Twitter, οι οποίοι χαρακτηρίζουν τα συγκεκριμένα μέσα ως ρατσιστικά.

Some of you really believe Spanish speaking = POC. SIGH.

I am very happy Antonio Banderas got nominated. However, HE'S NOT A POC and he is NOT LATINX. He's from Spain, which is white European.

Cynthia Erivo is the ONLY POC nominated in an Acting category this year. #OscarNoms

— Yolanda Machado (@SassyMamainLA) January 13, 2020