Στο Netflix έρχονται 21 ταινίες από τον κατάλογο του Studio Ghibli οι οποίες θα κυκλοφορήσουν σε όλο τον κόσμο (και στην Ελλάδα), με εξαίρεση τις ΗΠΑ, Καναδά και Ιαπωνία.

Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες για στριμάρισμα από την 1η Φεβρουαρίου με υπότιτλους και μεταγλώττιση σε 28 και 20 γλώσσες αντίστοιχα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα το Studio Ghibli αρνούνταν να διαθέσει τις ταινίες του διαδικτυακά σε ψηφιακή μορφή.

Για την ιστορία αναφέρουμε ότι οι anime ταινίες του Studio Ghibli έχουν προταθεί έξι φορές για βραβείο Όσκαρ ενώ από τα πιο δημοφιλή στην Ελλάδα είναι τα Castle in the Sky, Princess Mononoke, The Tale of The Princess Kaguya, κ.ά.

21 films. February 1st. pic.twitter.com/hnyhujRAnM — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) 20 Ιανουαρίου 2020

Ακολουθεί το πρόγραμμα των κυκλοφοριών.

1η Φεβρουαρίου:

Castle in the Sky (1986)

My Neighbor Totoro (1988)

Kiki’s Delivery Service (1989)

Only Yesterday (1991)

Porco Rosso (1992)

Ocean Waves (1993)

Tales from Earthsea (2006)

1η Μαρτίου:

Nausicaä of the Valley of the Wind (1984)

Princess Mononoke (1997)

My Neighbors the Yamadas (1999)

Spirited Away (2001)

The Cat Returns (2002)

Arrietty (2010)

The Tale of The Princess Kaguya (2013)

1η Απριλίου: