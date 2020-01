TV & MOVIES

Τώρα που μας τελείωσαν οι Avengers (τουλάχιστον όπως τους ξέραμε μέχρι τώρα), η επόμενη μεγάλη υπερηρωική ομάδα της Marvel είναι οι Eternals. Όσοι έχουν συνηθίσει στους πιο «ανθρώπινους» ήρωες, εδώ θα μπερδευτούν λίγο καθώς οι Eternals (Αιώνιοι) είναι μια αρχαία φυλή υπερανθρώπων, που είχαν πάρε-δώσε με τους θεούς του Ολύμπου (π.χ η Thena της Ατζελίνα Τζολί έχει πάρει το όνομά της από τη θεά Αθηνά). Τους έχουν δημιουργήσει κάποιες ακόμη πιο αρχαίες οντότητες, οι Celestials, όπως και τους Deviants, που στα κόμικ είναι οι βασικοί αντίπαλοι των Eternals.

Τα γυρίσματα της ταινίας «Eternals», με ένα δυνατό καστ που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους Αντζελίνα Τζολί, Σάλμα Χάγιεκ, Ρίτσαρντ Μάντεν, Κιτ Χάρινκτον, Τζέμα Τσαν, πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες στο Λονδίνο και ήδη κυκλοφόρησαν οι πρώτες λήψεις με τον Κιτ Χάρινγκτον στο ρόλο του ιδιοφυούς φυσικού Ντέιν Γουίτμαν, alter ego του ήρωα Black Night. Όσο και να ήθελε να απομακρυνθεί από το «Game of Thrones» και τον Τζον Σνόου μετά το τέλος της σειράς, πάλι με μαύρα ρούχα και σπαθιά έμπλεξε. Αφήστε που στις συγκεκριμένες φωτογραφίες είναι μαζί με την Τζέμα Τσαν, που στην ταινία υποδύεται την ηρωίδα Sersi (από Cersei σε Sersi o Τζον Σνόου...).

Kit Harington and Gemma Chan pictured on set of Marvel’s Eternals (1/2) pic.twitter.com/ZhCtxw8n5s — Let’s Talk Eternals! (@eternalsupdates) 11 Ιανουαρίου 2020

Kit Harington and Gemma Chan pictured on set of Marvel’s Eternals (2/2) pic.twitter.com/aSMFjcGD5V — Let’s Talk Eternals! (@eternalsupdates) 11 Ιανουαρίου 2020

Kit and Gemma on Eternals set shooting as Dane and Sersi pic.twitter.com/2dOxg3Q1lZ — Secrets of Eternals (@EternalsSecrets) 18 Ιανουαρίου 2020

Ποιος είναι όμως ο Ντέιν Γουίτμαν / Black Knight του Κιτ Χάρινγκτον; Η ιστορία του στο σύμπαν της Marvel είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, αλλά θέλει Τελειώνοντας το «Game of Thrones», ο Κιτ Χάρινγκτον ήθελε να απομακρυνθεί όσο περισσότερο γίνεται από το ρόλο του Τζον Σνόου. Γι' αυτό και συμφώνησε με τη Marvel να κρατήσει σπαθί και να φορέσει μαύρα. Συγχαρητήρια Κιτ, πιο μακριά δεν θα μπορούσες να πέσεις...

Πέρα από την πλάκα όμως, ο Black Knight που ο Χάρινγκτον θα υποδυθεί στην ταινία «Eternals», έχει μια αρκετά ενδιαφέρουσα ιστορία στο σύμπαν της Marvel. Αρκεί να μην πάρετε στα σοβαρά όσα θα διαβάσετε στη συνέχεια...

Kit Harington on Eternals set pic.twitter.com/yNDVtgAvrr — Secrets of Eternals (@EternalsSecrets) 18 Ιανουαρίου 2020

Ποιος είναι ο Black Knight

Ο Ντέιν Γουίτμαν του Χάρινκγκτον αποτελεί την τρίτη ενσάρκωση του Black Knight. Η πρώτη αφορούσε έναν ιππότη του Βασιλιά Αρθούρου (του γνωστού), τον Σερ Πέρσι της Σκάντια. Δημιούργημα των Σταν Λι και Τζο Μανίλι είχε τη δική του σειρά από τον Μάιο του 1955 έως τον Απρίλιο του 1956 στην Atlas Comics, πριν αυτή γίνει Marvel. Ήταν ο καλύτερος ιππότης του Αρθούρου και κρατούσε το μαγικό ξίφος Ebony Blade (περισσότερα γι' αυτό αργότερα). Σκοτώθηκε από τον Μόρντρεντ, κλασικό κακό των Αρθουριανών Μύθων.

Ο δεύτερος Black Knight είναι ο Νέιθαν Γκάρετ, απόγονος του Σερ Πέρσι στη σημερινή εποχή, που όμως χρησιμοποίησε τις δυνάμεις του για κακό και ήταν αντίπαλος των Avengers. Πρωτοεμφανίστηκε σε κόμικ τον Ιούλιο του 1964 και τραυματίστηκε θανάσιμα μετά από μάχη με τον Iron Man τον Ιανουάριο του 1966.

Στο νεκροκρέβατό του ο Γκάρετ μετανόησε για όσα είχε κάνει, αποκάλυψε την ταυτότητά του στον ανηψιό του, Ντέιν Γουίτμαν, και τον έστειλε να γίνει ο τρίτος Black Knight. Ο Γουίτμαν είναι ιδιοφυής φυσικός, εξαιρετικός ξιφομάχος και καβαλάρης, αλλά δεν διαθέτει υπερδυνάμεις (όπως και κανένας από τους προγόνους του). Λίγο οι δεξιότητές του, λίγο η επιστήμη, λίγο η τεχνολογία, λίγο η μαγεία (σε μια ιστορία η Κυρά της Λίμνης – επίσης των Αρθουριανών Μύθων του χάρισε ένα φυλακτό που στο άκουσμα της λέξης «Avalon» τον εξοπλίζει με μαγική πανοπλία και αξεσουάρ) τον βοηθούν να στέκεται δίπλα στους άλλους υπερήρωες. Πρωτοεμφανίστηκε σε κόμικ των Avengers το 1967 και κατά καιρούς κάνει δυναμικά comebacks, με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία (μια δική του σειρά κόμικς που ξεκίνησε το 2015 ακυρώθηκε μετά από 5 τεύχη).

Το παντοδύναμο όπλο του

Ο Κιτ Χάρινγκτον δεν θα κρατάει το Longclaw του Τζον Σνόου, αλλά το Ebony Blade, που ο ίδιος ο μάγος Μέρλιν σφυρηλάτησε από μετεωρίτη. Πρόκειται για ένα σπαθί με μαγικές δυνάμεις που κόβει τα πάντα (εκτός από άλλα μαγικά όπλα και το αδαμάντιο του Γούλβεριν) , δεν καταστρέφεται με τίποτα, απορροφά όλες τις μορφές ενέργειας ενώ μπορεί και να τις ανακατευθύνει με τον κατάλληλο χειρισμό. Ο Σερ Πέρσι έσφαξε τόσο κόσμο με το Ebony Blade, που το σπαθί έπιασε κατάρα και οδηγεί σταδιακά τον κάτοχό του στην τρέλα. Ο Γουίτμαν ταλαιπωρήθηκε πολύ με αυτό το σπαθί, έσπασε την κατάρα του αλλά αυτή επανήλθε και τον χτύπησε για τα καλά, μέχρι που κάποια στιγμή το έβαλε ξανά μέσα στον μετεωρίτη που είχε χρησιμοποιήσει ο Μέρλιν και ο ίδιος έφτιαξε ένα... φωτόσπαθο σαν του «Star Wars» για να χρησιμοποιεί. Του το έχει κλέψει ο... Δράκουλας, ενώ πέρασε και από τα χέρια του Black Panther. Πολλή ιστορία αυτό το σπαθί.

Καβαλάει φτερωτά άλογα

Ο θείος του Γουίτμαν, ο «κακός» Black Knight, είχε χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του στη γενετική για να δημιουργήσει ένα φτερωτό άλογο. Τις γνώσεις αυτές μετέδωσε και στον ανιψιό του ο οποίος έφτιαξε το δικό του ιπτάμενο άλογο, το οποίο ονόμασε Άραγκορν (geek alert για τους φαν του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»). Όταν η κατάρα του Ebony Blade παραλίγο να μεταμορφώσει τον Γουίτμαν σε πέτρα, ο Άραγκορν κατέληξε στη Valkyrie (τη θυμάστε από την ταινία «Thor Ragnarok»;) και είναι ακόμη μαζί της. Πάντως ο Black Knight δεν έμεινε χωρίς άτι, καθώς το φυλαχτό της Κυράς της Λίμνης που προαναφέραμε του χάρισε τον Strider, που είναι original ιπτάμενο άλογο και όχι γενετικά τροποποιημένο. Ενώ κάποια στιγμή πέρασε από τα χέρια του και ένα μαύρο άλογο (ο Aragorn και ο Strider είναι λευκά) με φτερά νυχτερίδας, ο Valinor.

Πού κολλάνε οι Eternals;

Καλά όλα αυτά, αλλά πώς κολλάει ο Black Knight σε μια ταινία για τους αρχαίους Eternals; Στα κόμικς υπάρχει ένα love story του Γουίτμαν με τη Sersi. Η ιστορία είναι λίγο μπερδεμένη (ενώ όλα όσα έχουμε γράψει μέχρι τώρα είναι απολύτως ξεκάθαρα, αντιλαμβάνεστε) και περιλαμβάνει έναν κακό, τον Proctor που αρχίζει να φθείρει τη Sersi, και ο Icaris (ένας Eternal που υποδύεται ο Ρίτσαρντ Μάντεν, επίσης του «Game of Thrones») για να τη σώσει την ενώνει με τον Black Knight με τον μαγικό δεσμό gann josin (δεν κάνουμε καν τον κόπο...). Ο Black Knight τελικά σώζει τη Sersi σκοτώνοντας τον Proctor με το Ebony Blade, αλλά αυτό δεν ήταν το τέλος των περιπετειών τους, οι οποίες στη συνέχεια περιλαμβάνουν ταξίδια σε άλλα σύμπαντα...

Είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί κάτι από τα παραπάνω στην ταινία; Δύσκολο. Οι superfans που είναι γνώστες της μυθολογίας έχουν τη δική τους θεωρία, σύμφωνα με την οποία στην ταινία οι Eternals θα είναι αυτοί που θα κατασκευάσουν το Ebony Blade αντί για τον Μέρλιν, και αυτό στη συνέχεια θα περάσει στον Black Knight. Πάντως, όσα περισσότερα διαβάζουμε γι' αυτή την ταινία τόσο... αχταρμάς μας φαίνεται. Πότε θα προλάβει να συστήσει τόσους νέους ήρωες που έχουν και μια ιστορία χιλιάδων ετών, αλλά και να βάλει μέσα στο σενάριο τον... άσχετο Black Knight;