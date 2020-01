10 νέες σειρές που ανυπομονούμε να δούμε φέτος (vids)

TV & MOVIES

Μετά από τη δίκη του Ο. Τζ. Σίμπσον και τη δολοφονία του Τζιάνι Βερσάτσε, ο Ράιαν Μέρφι καταπιάνεται με το σκάνδαλο Λεβίνσκι και βάζει τον Κλάιβ Όουεν να υποδυθεί τον Μπιλ Κλίντον! Η σειρά βαζίζεται στο βιβλίο του Τζέφρι Τούμπιν «A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President» και τη Μόνικα Λεβίνσκι (Λουίνσκι είναι η σωστή προφορά) η Μπίνι Φέλντστιν (του «Booksmart»). Η Σάρα Πόλσον υποδύεται τη Λίντα Τριπ, τη συνάδελφο της Λεβίνσκι που κατέγραφε κρυφά τις συνομιλίες τους και αποκάλυψε το σκάνδαλο. Η πρεμιέρα της σειράς του FX έχει προγραμματιστεί για τις 27 Σεπτεμβρίου, ωστόσο υπάρχουν σκέψεις να καθυστερήσει μέχρι να πραγματοποιηθούν οι αμερικανικές εκλογές τον Νοέμβριο.