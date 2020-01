To «Game of Thrones» του Netflix γίνεται ταινία κινουμένων σχεδίων για τη δημοφιλή πλατφόρμα.

Το πρότζεκτ έχει τον τίτλο «The Witcher: Nightmare of the Wolf» και φέρει την υπογραφή των Lauren Schmidt Hissrich και Beau DeMayo οι οποίοι συμμετέχουν και στην παραγωγή της σειράς. Το animation έχει αναλάβει το κορεατικό Studio Mir.

Μόλις η είδηση είδε το φως της δημοσιότητας η Hissrich έγραψε στο Twitter: «Το κρατούσα μυστικό για πάνω από ένα χρόνο!».

It's a big day here in #TheWitcher world -- and I've been keeping this one secret for over a year! https://t.co/9Rp1ftDO0p

— Lauren S. Hissrich (@LHissrich) January 22, 2020