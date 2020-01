TV & MOVIES

«I'm getting too old for this shit», η γνωστή ατάκα του ηλικιωμένου πια Ντάνι Γκλόβερ φαίνεται να ταιριάζει γάντι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ωστόσο ο Γκλόβερ όσο και ο Μελ Γκίμπσον ετοιμάζονται να μοιράσουν μπουνιές για πέμπτη φορά στο σίκουελ «Leathal Weapon» («Φονικό Όπλο»).

Όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξη στο The Hollywood Reporter ο παραγωγός Νταν Λιν, η πέμπτη ταινία του θρυλικού franchise δράσης βρίσκεται ήδη στα σκαριά από τη Warner Bros και μάλιστα προβλέπεται αρκετά ενδιαφέρουσα

Εκτός από τους δυο βετεράνους ηθοποιούς ο Λιν ανακοίνωσε ότι επιστρέφει και ο 90χρονος (!) Ρίτσαρντ Ντόνερ (μετά το «16 blocks» με τον Μπρους Ουίλις το 2006), ενώ η πέμπτη ταινία αναμένεται να είναι και η τελευταία του franchise.

«Η ιστορία είνα κάτι πολύ προσωπικό για εκείνον» ανέφερε για τον 90χρονο σκηνοθέτη ο Λιν και συνέχισε ανακοινώνοντας τους Γκλόβερ και Γκίμπσον. Το μόνο που απομένει λοιπόν είναι να γραφτεί το σενάριο εξήγησε ο παραγωγός.

Θυμίζουμε ότι η το πρώτο Φονικό Όπλο κυκλοφοόρησε το 1987, ενώ η τέταρτη συνέχεια το 1998. Επίσης το 2016 γνώρισε το τηλεοπτικό του reboot που κράτησε τρεις σεζόν πριν ρίξει τίτλους τέλος το Μάιο του 2019.

Για να φρεσκάρουμε και λίγο τη μνήμη σας, το «Φονικό Όπλο» είναι μια καταιγιστική αστυνομική περιπέτεια με πρωταγωνιστές δυο βετεράνους του πολέμου του Βιετνάμ οι οποίοι πλέον εργάζονται ως αστυνομικοί (Μελ Γκίμπσον και Ντάνι Γκλόβερ) και έχουν μόνο ένα κοινό: και οι δυο σιχαίνονται το να δουλεύουν με συνεργάτες. Αλλά η συνεργασία τους αποδεικνύεται σωτήρια για την επιβίωση τους καθώς η έρευνά τους για ένα φαινομενικά τυπικό φόνος τους οδηγεί στα ίχνη και στο επίκεντρο μιας συνομωσίας ενός διεθνούς δικτύου διακίνησης ηρωίνης.