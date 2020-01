TV & MOVIES

Φεβρουάριος. Ο μήνας με τη γιορτή των ερωτευμένων. Και το Netflix θα γιορτάσει με... «Narcos: Μεξικό», «Θνητούς Θεούς» και Formula 1. Α ναι, και τις απαραίτητες ρομαντικές κομεντί, ολοκαίνουργιες όπως το «Προς Όλα τα Αγόρια 2» και all time classics όπως το «Έχετε Μήνυμα στον Υπολογιστή». Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή.

Οι σειρές

Ξεκινάμε με το πρωτότυπο περιεχόμενο του Netflix και την πρεμιέρα μιας νέας, πολυαναμενόμενης νεανικής σειράς υπερφυσικού τρόμου. Πρόκειται για το «Locke & Key» (7/2), μεταφορά του ομώνυμου κόμικ των Τζο Χιλ (γιος του Στίβεν Κινγκ) και Γκάμπριελ Ροντρίγκεζ. Μετά τη δολοφονία του πατέρα τους, τρία αδέρφια μετακομίζουν σε ένα σπίτι με μυστηριώδη κλειδιά και ανοίγουν πύλες που φέρνουν δαίμονες στον κόσμο μας.

Ωραίος ο νέος, αλλά όλοι ξέρουμε ότι ο παλιός είναι αλλιώς, γι' αυτό και η δεύτερη σεζόν του «Narcos: Μεξικό» (15/2), που στην ουσία είναι το πέμπτο «Narcos» του Netflix, είναι η σειρά που περιμένουμε περισσότερο αυτόν το μήνα. Εδώ ο Ο Φέλιξ Γκαγιάρντο (Ντιέγκο Λούνα) πρέπει να αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ και τις συνέπειες των ενεργειών του ενάντια στη Δίωξη Ναρκωτικών, ενώ η δυσαρέσκεια αυξάνεται στο εσωτερικό της οργάνωσής του.

Δεύτερη σεζόν και για τους «Θνητούς Θεούς» (Altered Carbon, 27/2), μία από τις καλύτερες και εντυπωσιακότερες σειρές sci-fi που έχουμε δει στη μικρή οθόνη. Όσοι έχουν διαβάσει τα βιβλία του Ρίτσαρντ Μόργκαν ξέρουν ότι ο ήρωάς του, Τακέσι Κόβακς, αλλάζει σώματα (περιβλήματα, όπως τα λένε 360 χρόνια στο μέλλον), γι' αυτό και φέτος δεν τον υποδύεται ο Τζόελ Κίναμαν, αλλά ο Άντονι Μάκι (ο γνωστός Falcon των Εκδικητών της Marvel). Στη δεύτερη σεζόν, μία αποστολή στέλνει τον Τακέσι Κόβατς πίσω στον Κόσμο του Χάρλαν σε νέο περίβλημα, όπου βρίσκει έναν πλανήτη σε πόλεμο και τη χαμένη του αγάπη.

Από πρωτότυπες σειρές του Netflix έχουμε ακόμη: το «Ο Έρωτας είναι Τυφλός» (Love is Blind, 13/2), όπου ελεύθεροι και ελεύθερες προσπαθούν να βρουν ταίρι και να ερωτευθούν - χωρίς να έχουν συναντηθεί αυτοπροσώπως. Στο «Gentefied» (21/2) τρεις εντελώς διαφορετικοί Λατίνοι που είναι και ξαδέρφια παλεύουν να κρατήσουν «ζωντανό» το ταχυφαγείο του παππού τους σε μια υπό αναβάθμιση γειτονιά του Λος Άντζελες. Στο «I Am Not Okay With This» (26/2), βασισμένο στο κόμικ του Τσαρλς Φόρσμαν, μια έφηβη με προβλήματα στο σχολείο και στο σπίτι (η Σοφία Λίλις του «It»), εξερευνά τη σεξουαλικότητα, ενώ παλεύει να αποδεχτεί τις νέες της υπερδυνάμεις. Tέλος, η ισπανική σειρά «Οι Τηλεφωνήτριες» (Cable Girls, 14/2) επιστρέφει με την τελευταία της σεζόν.

Στις υπόλοιπες σειρές του μήνα, θα δούμε την πέμπτη και τελευταία σεζόν του «Gotham» (4/2), το πρώτο μέρος της έκτης και τελευταίας των «Vikings» (6/2), το δεύτερο μέρος της όγδοης σεζόν του «Suits» (19/2), την έκτη σεζόν του «Flash» (7/2) και τη 17η σεζόν του «Family Guy» (5/2).

Οι ταινίες

Χαλαρά τα πράγματα αυτόν το μήνα όσον αφορά τις πρωτότυπες ταινίες του Netflix, με τη νεανική ρομανική κομεντί «Προς Όλα τα Αγόρια: Υ.Γ. Σ' Αγαπώ Ακόμα» (To All The Boys: P.S. I Still Love You, 12/2) να καταφθάνει ως σίκουελ του πολύ δημοφιλούς «Προς Όλα τα Αγόρια Που Αγάπησα». Η Λάρα Τζιν προσπαθεί να συνηθίσει στην ιδέα ότι είναι επιτέλους ζευγάρι με τον Πίτερ, ενώ στην ιστορία μπαίνει ο Τζον Άμπροουζ, ένας ακόμη από τους παραλήπτες των παλιών επιστολών της Λάρα Τζιν.

Στο «Κορίτσι των Αλόγων» (Horse Girl, 7/2), η Άλισον Μπρι (του «GLOW») υποδύεται μια γλυκιά και ασυνήθιστη κοπέλα που λατρεύει τις κατασκευές, τα άλογα και τις σειρές με μεταφυσικά εγκλήματα, και ξαφνικά βλέπει τα όνειρά της να ζωντανεύουν.

Τέλος, στο «Όλα τα Φωτεινά Μέρη» (All The Bright Places, 28/2), μεταφορά του ομώνυμου μπεστ σέλερ, δύο έφηβοι με συναισθηματικά τραύματα (Ελ Φάνινγκ και Τζάστις Σμιθ) αλλάζουν ο ένας τη ζωή του άλλου.

Αυτές είναι όλες κι όλες οι πρωτότυπες ταινίες του Netflix για τον Φεβρουάριο, ωστόσο η ταινιοθήκη εμπλουτίζεται με αρκετά ενδιαφέρουσες προσθήκες. Εκτός από τις απαραίτητες – λόγω Αγίου Βαλεντίνου – ρομαντικές κομεντί όπως το «Έχετε Μήνυμα στον Υπολογιστή» (You've got Mail, 1/2) και το «Δεν Είναι για τα Μούτρα σου» (She is Out of my League, 1/2), έχουμε το υποψήφιο για 6 Όσκαρ «Lion» (1/2) με τους Ντεβ Πατέλ και Νικόλ Κίντμαν, και το γουέστερν του Κουέντιν Ταραντίνο «Οι Μισητοί Οκτώ» (The Hateful Eight. 1/2).

Τα ντοκιμαντέρ

Δύο και καλά είναι τα νέα ντοκιμαντέρ του μήνα. Στη δεύτερη σεζόν του «Formula 1: Οδηγός... Επιβίωσης» (Formula 1: Drive to Survive, 28/2) θα ξαναδούμε οδηγούς, μάνατζερ και ιδιοκτήτες ομάδων της Formula 1 να ζουν τη ζωή στα κόκκινα – εντός και εκτός πίστας. Ενώ στο «Ο Φαρμακοποιός» (The Pharmacist, 5/2), μετά τον τραγικό θάνατο του γιου του, ένας φαρμακοποιός από τη Λουιζιάνα φτάνει στα άκρα για να αποκαλύψει την αχαλίνωτη διαφθορά πίσω από τον εθισμό στα οπιοειδή.