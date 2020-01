Κατά ένα τρόπο, που ομολογουμένως δεν πήρε χαμπάρι κανείς (ή έστω σχεδόν κανείς), ο Joker του Χοακίν Φίνιξ «συνάντησε» τον Joker του Τζακ Νίκολσον από την ταινία «Batman» του Τιμ Μπάρτον.

Πώς έγινε αυτό; Εξηγούμε ευθύς αμέσως! Ο χρήστης του Twitter λογαριασμού «Movie Details» φαίνεται πως έχει ιδιαίτερα εξασκημένο μάτι ώστε να «πιάνει» αυτά που όλοι οι υπόλοιποι προσπερνάμε παρότι βρίσκονται μπροστά μας.

Το «Movie Details» ανέβασε λοιπόν δυο screen shots, ένα από την ταινία του 1989 του Τιμ Μπάρτον και ένα από το «Joker» του Φίλιπς. Παρατηρώντας πιο προσεκτικά τις δυο φωτογραφίες, το Easter Egg θα αποκαλυφθεί μπροστά στα μάτια σου.

Ας μην σας παιδεύουμε όμως άλλο.

Στη μια φωτογραφία βλέπουμε λοιπόν τον Joker-Τζακ Νίκολσον, να στέκεται μπροστά σε ένα αντίγραφο του πίνακα «The Blue Boy» (1770) του Τόμας Γκαίνσμπορο, λίγο πριν τον βανδαλίσει. Στην άλλη βλέπουμε τον Joker-Χοακίν Φίνιξ μέσα στο διαμέρισμα της μητέρας του, να στέκεται μπροστά την τηλεόραση και ακριβώς πάνω από την οθόνη να βρίσκεται κρεμασμένος στον τοίχο... (μαντέψτε!) ο πίνακας «The Blue Boy» (1770) του Τόμας Γκαίνσμπορο! Τυχαίο; Δεν νομίζω! Αλλά ούτε κι εσύ!

In Batman (1989 )a painting the joker has his eyes on is featured in The joker( 2019 ) pic.twitter.com/lMgjvBIWw9

— Movie Details (@moviedetail) January 28, 2020