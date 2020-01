Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο με τίτλο «Nightmare Alley», όπως ανακοίνωσε ο παραγωγός Τζ. Μάιλς Ντέιλ με ανάρτησή του στο Twitter.

Excited to start shooting today on our new adventure NIGHTMARE ALLEY with @RealGDT and many of our regular gang. pic.twitter.com/lzPHhXpppI

— J. Miles Dale (@milofx1) January 21, 2020