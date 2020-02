TV & MOVIES

Ό,τι είχε αρχίσει να γίνεται εμφανές από τις απονομές των βραβείων των διαφόρων σωματείων (σκηνοθέτες, ηθοποιοί, σεναριογράφοι κλπ) που προηγούνται εκείνης των Όσκαρ (στις 9 Φεβρουαρίου) επιβεβαιώθηκε πλέον από την απονομή των BAFTA το βράδυ της Κυριακής.

Στη σκηνή του Royal Albert Hall ανέβηκαν για να παραλάβουν τα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Τεχνών (BAFTA) οι συνήθεις ύποπτοι που έχουν κουραστεί να βγάζουν ευχαριστήριους λόγους όλο αυτό το διάστημα· ο Χοακίν Φίνιξ, η Ρενέ Ζελβέγκερ, ο Μπραντ Πιτ, η Λόρα Ντερν. Και ο Σαμ Μέντες που είδε το «1917» να βραβεύεται... διπλά ως ταινία της χρονιάς – βρετανική και διεθνής.

Το πολεμικό έπος του Μέντες κυριάρχησε κατά κράτος κέρδιζοντας συνολικά 7 βραβεία: καλύτερης ταινίας, καλύτερης βρετανικής ταινίας, σκηνοθεσίας, φωτογραφίας, οπτικών εφέ, καλλιτεχνικής διεύθυνσης, ήχου. Δεύτερο σε αριθμό βραβείων ήταν το «Joker» με 3: Α' ανδρικού ρόλου για τον Χοακίν Φίνιξ, μουσικής για την Ισλανδή τσελίστρια Χίλντουρ Γκουνταντότιρ και κάστινγκ.

Ο Φίνιξ είχε κερδίσει το βραβείο Α' ανδρικού ρόλου σε όλες τις σημαντικές απονομές που είχαν προηγηθεί, όπως και η Ρενέ Ζελβέγκερ για το ρόλο της Τζούντι Γκάρλαντ στην ταινία «Judy». Στους Β' ρόλους, η Λόρα Ντερν βραβεύτηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, για την «Ιστορία Γάμου» και ο Μπραντ Πιτ για το «Κάποτε... στο Χόλιγουντ» του Κουέντιν Ταραντίνο.

Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι το βραβείο της καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας θα πήγαινε στα «Παράσιτα» του Μπονγκ Τζουν-χο, όπως ακριβώς θα συμβεί και στα Όσκαρ. Πιο πιθανό είναι να χάσει το βραβείο ο Χοακίν Φίνιξ (λέμε τώρα...) παρά η ταινία-έκπληξη από τη Νότια Κορέα. Τα «Παράσιτα» κέρδισαν και το βραβείο πρωτότυπου σεναρίου, ενώ εκείνο για το διασκευασμένο σενάριο πήγε στον Τάικα Γουαϊτίτι για το «Τζότζο».

Όσα από τα υπόλοιπα βραβεία της βραδιάς δεν πήγαν στο «1917», μοιράστηκαν ως εξής: καλύτερο μοντάζ στο «Κόντρα σε Όλα», κοστούμια στις «Μικρές Κυρίες», μακιγιάζ και κομμώσεις στη «Βόμβα». Καλύτερο ντοκιμαντέρ αναδείχθηκε το «For Sama» και καλύτερη ταινία animation το «Klaus» – μεγάλη έκπληξη, αν σκεφτεί κανείς ότι υποψήφια ήταν τα μεγαθήρια «Frozen 2» και «Toy Story 4».

Τέλος, το βραβείο καλύτερης βρετανικής ταινίας μικρού μήκους πήγε στο «Learnig to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)» και το αντίστοιχο για animation στο «Grandad Was a Romantic». Ως ανερχόμενος σταρ βραβεύτηκε ο Μάικ Γουόρντ της σειράς «Top Boy», το βραβείο BAFTA Fellowship πήγε στην παραγωγό Καθλίν Κένεντι, ενώ τιμητικό βραβείο πήρε ο μεγάλος Άντι Σέρκις, που με τη δουλειά του έχει δώσει ζωή σε τόσους και τόσους ψηφιακούς χαρακτήρες, από τον Γκόλουμ του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» μέχρι τον Κινγκ Κονγκ.

Ραντεβού στα Όσκαρ τώρα, το βράδυ της Κυριακής (ξημερώματα Δευτέρας για την Ελλάδα) 9 Φεβρουαρίου!