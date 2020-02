10 φορές που το Όσκαρ καλύτερης ταινίας έφερε γκρίνια (vids)

TV & MOVIES

Το πρώτο χοντρό λάθος σε επιλογή καλύτερης ταινίας ήρθε αρκετά νωρίς στην ιστορία των Όσκαρ. Πόσοι γνωρίζουν άραγε σήμερα την «Κοιλάδα της Κατάρας» (How Green was my Valley) του Τζον Φορντ με θέμα τις δυσκολίες μιας οικογένειας Ουαλών ανθρακορύχων στα τέλη του 19ου αιώνα; Ένας ένας παρακαλώ, όχι όλοι μαζί.

Πείτε μου τώρα πόσοι γνωρίζετε μια ταινιούλα κάποιου Όρσον Γουέλς με τον τίτλο «Ο Πολίτης Κέιν»; Δεν χρειάζετε να την έχετε δει, αρκεί να την έχετε προσέξει σε όλες, μα όλες τις λίστες με τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών – στο 99% των περιπτώσεων είναι στην πρώτη θέση...

Όπως και να έχει, όμως, η «Κοιλάδα της Κατάρας» ήταν υποψήφια για 10 Όσκαρ και κέρδισε 5 (ανάμεσά τους και αυτό της καλύτερης ταινίας), ενώ ο «Πολίτης Κέιν» για 9 και κέρδισε μόνο εκείνο του καλύτερου σεναρίου...