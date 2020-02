TV & MOVIES

Με 92 χρόνια στατιστικών διαθέσιμα προς ανάλυση, τα Όσκαρ είναι ένας θησαυρός για όσους αρέσκονται σε παράξενους αριθμούς και απίθανα ρεκόρ. Η φετινή χρονιά δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς η απονομή της 9ης Φεβρουαρίου έχει ένα σωρό ενδιαφέρουσες παραμέτρους. Η ιστοσελίδα Vulture του New York Magazine τις συμπυκνώνει στους ακόλουθους αριθμούς.

4

Tόσες είναι οι ταινίες που έφτασαν τις 10 υποψηφιότητες, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του θεσμού. Ο «Ιρλανδός», το «1917» και το «Κάποτε... στο Χόλιγουντ» έχουν 10, το «Joker» έπιασε τις 11.

63

Ένας εξωφρενικός αριθμός που είναι συνέπεια του προηγούμενου. Πρόκειται για το ποσοστό των υποψηφιοτήτων για ταινίες μεγάλου μήκους, που πήγαν στα 9 υποψήφια φιλμ για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Από ένα σύνολο 109 υποψηφιοτήτων, οι 69 αφορούν τις συγκεκριμένες 9 ταινίες. Το φαινόμενο αυτό της κυριαρχίας τόσο λίγων ταινιών οφείλεται στο γεγονός ότι τα Όσκαρ φέτος γίνονται νωρίτερα από ποτέ, μικραίνοντας το χρονικό παράθυρο των υποψηφιοτήτων και των αριθμό των ταινιών που μπορούν να διαγωνιστούν.

1

Τόσοι είναι οι μη λευκοί ηθοποιοί που είναι υποψήφιοι φέτος στις 4 κατηγορίες ερμηνειών. Η Σίνθια Ερίβο νιώθει μοναξιά με την υποψηφιότητά της για το «Harriet» ύστερα από ένα σερί τριών ετών με υποψηφιότητες και νίκες από ηθοποιούς όπως ο Ντενζέλ Ουάσινγκτον, η Βαιόλα Ντέιβις, ο Μαχέρσαλα Αλί, η Γιαλίτζα Απαρίσιο και η Ρετζίνα Κινγκ.

29

Τόσα είναι τα χρόνια που έχουν περάσει από την τελευταία υποψηφιότητα του Τζο Πέσι, όταν και κέρδισε το Όσκαρ Β΄ανδρικού ρόλου για τα «Καλά Παιδιά». Και δεν είναι καν ρεκόρ! Ο Σιλβέστερ Σταλόνε και η Έλεν Χέιζ έχουν δει 39 χρόνια να περνάνε ανάμεσα σε υποψηφιότητες. Πάντως φέτος υπάρχουν έξι ακόμη ηθοποιοί με μεγάλα διαστήματα από την τελευταία τους υποψηφιότητα (που μάλιστα ήταν και νίκη) μέχρι τώρα. Ο Αλ Πατσίνο 27 χρόνια, ο Άντονι Χόπκινς 22, ο Τομ Χανκς 19, η Κάθι Μπέιτς 17, η Ρενέ Ζελβέγκερ 16 και η Σαρλίζ Θέρον 14!

11

Τόσες είναι οι υποψηφιότητες της Νταϊάν Γουόρεν, που φέτος τη συναντάμε στην κατηγορία καλύτερου τραγουδιού με το «I'm Standing With You» από τη χριστιανική ταινία «Breaktrhough». Η δημιουργός υποψήφιων τραγουδιών όπως τα «Nothing’s Gonna Stop Us Now», «Because You Loved Me» και «I Don’t Wanna Miss a Thing» δεν έχει κερδίσει ποτέ Όσκαρ.

14

Τόσες είναι οι υποψηφιότητες για καλύτερο σάουντρακ που έχει συγκεντρώσει ο Τόμας Νιούμαν, μαζί με τη φετινή για το «1917». Έχει και μία ακόμη στην κατηγορία του καλύτερου τραγουδιού. Δεν έχει κερδίσει ποτέ και πιθανότατα δεν θα κερδίσει ούτε φέτος, καθώς η Ισλανδή Χίλντουρ Γκουνταντότιρ του «Joker» είναι το φαβορί.

26

Τόσα χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία φορά που κέρδισε Όσκαρ ο συνθέτης Τζον Γουίλιαμς (για τη μουσική της «Λίστας του Σίντλερ»), που φέτος είναι υποψήφιος με το σάουντρακ του «Star Wars: Skywalker Η Άνοδος». Έχει όμως 53 (!) υποψηφιότητες και 5 νίκες, επομένως δεν είναι και για λύπηση...

20

Τόσα χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία φορά που ο Πέδρο Αλμοδόβαρ ήταν υποψήφιος για Όσκαρ καλύτερης ταινίας (το 2000 με το «Όλα για τη Μητέρα μου», το οποίο και κέρδισε). Στο ενδιάμεσο, πάντως, έχει υπάρξει υποψήφιος για καλύτερη σκηνοθεσία και καλύτερο πρωτότυπο σενάριο με το «Μίλα της» το 2003.

6

Τόσα χρόνια έχει μπροστά της η Σίρσα Ρόναν για να καταρρίψει το ρεκόρ της Κέιτ Γουίνσλετ, η οποία είναι η νεαρότερη ηθοποιός που έφτασε τις 5 υποψηφιότητες. Η Ρόναν έφτασε τις 4 φέτος, στην ηλικία των 25 ετών.

9

Τόσα φιλμ τα τελευταία 50 χρόνια βρέθηκαν να διεκδικούν το Όσκαρ καλύτερης ταινίας χωρίς να είναι υποψήφια στις κατηγορίες σκηνοθεσίας, ερμηνειών ή σεναρίου. Φέτος αυτό έγινε με το «Κόντρα σε Όλα». Παλιότερα με τα «Black Panther», «Selma», «To Άλογο του Πολέμου», «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδών: Οι Δύο Πύργοι», «Η Πεντάμορφη και το Τέρας», «Τα Σαγόνια του Καρχαρία» και «Hello, Dolly!».