To Netflix έδωσε στην κυκλοφορία ένα νέο βίντεο που δείχνει τα μεγαθήρια του κινηματογράφου Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Αλ Πατσίνο και Τζο Πέσι να διαβάζουν για πρώτη φορά ένα απόπασμα από το σενάριο της ταινίας του Μάρτιν Σκορσέζε «The Irishman» («Ο Ιρλανδός»).

Η πρώτη αυτή ανάγνωση έγινε το 2013, έξι ολόκληρα χρόνια πριν την κυκλοφορία της ταινίας το 2019. Οι τρεις ηθοποιοί κάθονται σε ένα τραπέζι μαζί με τον Μάρτιν Σκορσέζε και προβάρουν για πρώτη φορά τα λόγια τους.

Blessing your Monday with this footage of De Niro, Pacino, and Pesci at the very first table read of THE IRISHMAN with Scorsese back in 2013. pic.twitter.com/VsyMvXgG6u

— Netflix Film (@NetflixFilm) February 3, 2020