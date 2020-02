Γκάφα επικών διαστάσεων ήταν αυτή που έκανε το βράδυ της Δευτέρας η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter.

Think you know who will take home an Oscar this year? Make your #Oscars predictions and tune in Sunday, Feb. 9 to see how you did!

Έχοντας σκοπό να ζητήσει από τους χρήστες του Twitter να κάνουν τις προβλέψεις τους για τους νικητές των βραβείων Όσκαρ λίγο πριν τη μεγάλη βραδιά της απονομής την προσεχή Κυριακή, ανήρτησε κατά λάθος μια φωτογραφία στην οποία έκανε τις δικές της προβλέψεις και που όπως φαίνεται -πλην ελαχίστων εξαιρέσων- δεν απέχουν και πολύ από την πραγματικότητα.

Φυσικά η φωτογραφία «κατέβηκε» γρήγορα από το λογαριασμό, ωστόσο πολλοί από τους 3,4 εκατ. followers στο Twitter της Ακαδημίας πρόλαβαν και την έκαναν «retweet» ή την αποθήκευσαν.

Εν ολίγοις λοιπόν, τα μέλη της Ακαδημίας προβλέπουν μεταξύ άλλων ότι στις μεγάλες κατηγορίες οι νικητές είναι οι εξής:

Καλύτερης Ταινίας και Πρωτότυπου Σεναρίου: «Parasite»

Καλύτερης Σκηνοθεσίας: Σαμ Μέντες («1917»)

Α' Ανδρικού Ρόλου: Χοακίν Φίνιξ («Joker»)

Α' Γυναικείου Ρόλου: Ρενέ Ζελβέγκερ («Judy»)

Διασκευασμένου Σεναρίου: «Jojo Rabbit»

Β' Ανδρικού Ρόλου: Μπραντ Πιτ («Once Upon a Time in... Hollywood»)

Β' Γυναικείου Ρόλου: Λόρα Ντερν («Marriage Story»)

not the academy tweeting their own "predictions" for the oscars... pic.twitter.com/y63acMGQvk

Μετά το χαμό και τα εκατοντάδες σχόλια η Ακαδημία προσπάθησε να το «μαζέψει» ποστάροντας μια ανακοίνωση στην οποία εξηγούσε ότι «από λάθος του συστήματος οι προβλέψεις που αναρτήθηκαν από τους χρήστες φαίνονταν ότι ανέβηκαν από τον δικό της λογαριασμό» και στη συνέχεια ενημέρωνε πως «το τεχνικό πρόβλημα τελικά ξεπεράστηκε». Εμείς αν θέλουμε το πιστεύουμε πάντως...

We invited fans on Twitter to make and share your #Oscars predictions.

A ton of you already have! 😀

A brief issue on Twitter made some of yours look like they came from our account.😳

They didn’t. This error is now resolved.

And we’ll reveal our picks on Sunday.

— The Academy (@TheAcademy) February 4, 2020