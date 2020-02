Φανταστείτε να περπατάτε στο δρόμο και ξαφνικά να εμφανιστεί μπροστά σας ο Κιάνου Ριβς. Σοκ και δέος! Αυτό ακριβώς ένιωσαν χθες οι περαστικοί σε δρόμο του Σαν Φρανσίσκο, όταν είδαν να περπατάει δίπλα τους ο πασίγνωστος ηθοποιός.

Ο Ριβς βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο καθώς τα γυρίσματα του τέταρτου «Matrix» έχουν ήδη ξεκινήσει και ο φακός τον έπιασε επί τω έργω. Όπως θα δείτε στα πλάνα ο «Νίο» δεν θυμίζει σε τίποτα τον παλιό του εαυτό με το κοντό μαλλί και το μαύρο δερμάτινο παλτό, αλλά για την ώρα τουλάχιστον είναι κοντά στην εμφάνιση του Κιάνου.

Θυμίζουμε εκτός από τον Ριβς, επιστρέφει επίσης η Κάρι Αν Μος στο ρόλο της Τρίνιτι. Την παραγωγή του «The Matrix 4» και τη διανομή της ταινίας παγκοσμίως έχουν αναλάβει οι Warner Bros. και Village Roadshow Pictures. Όπως και στα προηγούμενα τρία φιλμ το σενάριο υπογράφει η μια εκ των αδερφών Γουατσόφσκι, Λάνα, η οποία βρίσκεται και πίσω από το σκηνοθετικό τιμόνι.

Σημειώνεται ότι συνολικά η τριλογία επιστημονικής φαντασίας: «The Matrix» (1999), «The Matrix Reloaded» (2003) και «The Matrix Revolutions» (2003) είχε σημειώσει συνολικές εισπράξεις 1.6 δισ. δολαρίων στο παγκόσμιο box office.

Το «Matrix 4» θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Μαΐου του 2021, 18 χρόνια μετά την τρίτη ταινία που κυκλοφόρησε το 2003. Ωστόσο, το χτύπημα από τον Κιάνου θα είναι διπλό καθώς την ίδια ημερομηνία έχει ανακοινωθεί και η κυκλοφορία της τέταρτης ταινίας John Wick.

🎥 #TheMatrix4 filming in #SanFrancisco! - Feb 5 2020

Many thanks to @sfexaminer 🙏 : "Matrix stars #KeanuReeves and #CarrieAnneMoss were spotted in #Chinatown today as they filmed scenes for the upcoming sequel (📷: @peacepandaz)"https://t.co/RrHZSMc1SS#matrix4 #houseofnanking pic.twitter.com/2RkR74d4lh

— Keanu Planet (@keanuplanet) February 5, 2020