Όπως οι ήρωες της ταινίας του Μπονγκ Τζουν-χο μπαίνουν σε ένα σπίτι πλουσίων και σιγά σιγά εκτοπίζουν κάθε ανταγωνιστή και το κάνουν «δικό τους», έτσι και τα «Παράσιτα» μπήκαν στα Όσκαρ και, εκτός από το αναμενόμενο βραβείο διεθνούς ταινίας (το βραβείο ξενόγλωσσης ταινίας που φέτος άλλαξε όνομα) πήραν και το μεγαλύτερο της βραδιάς, εκείνο της καλύτερης ταινίας!

Ο θρίαμβος της νοτιοκορεάτικης ταινίας είχε αρχίσει να διαφαίνεται λίγο νωρίτερα, όταν ο Μπονγκ Τζουν-χο εκτόπισε το φαβορί για το Όσκαρ σκηνοθεσίας Σαμ Μέντες και στεναχώρησε πολύ και τον Κουέντιν Ταραντίνο που περίμενε τουλάχιστον το Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου για το «Κάποτε... στο Χόλιγουντ».

«Αφού κέρδισα το βραβείο διεθνούς ταινίας νόμιζα ότι είχα ξεμπερδέψει για απόψε και ήμουν έτοιμος να χαλαρώσω», ξεκίνησε να λέει με τη βοήθεια διερμηνέως ο Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης. «Όταν ήμουν νέος και μελετούσα σινεμά, υπήρχε μια φράση που χάραξα βαθιά στην καρδιά μου: “Το πιο προσωπικό είναι και το πιο δημιουργικό”. Η φράση είναι από τον μεγάλο Μάρτιν Σκορσέζε», είπε δείχνοντας τον μεγάλο σκηνοθέτη στο κοινό και προκαλώντας standing ovation για τον Σκορσέζε, αλλά και τον ίδιο.

Ενώ έκανε κάτι αντίστοιχο με τον άλλο του συνυποψήφιο, τον Κουέντιν Ταραντίνο, λέγοντας: «Όταν οι ταινίες μου δεν ήταν γνωστές στην Αμερική, ο Κουέντιν τις έβαζε πάντα στις λίστες του. Quentin, I love you». Και έκλεισε λέγοντας ότι θα ήθελε να πάρει ένα ηλεκτρικό πριόνι και να κόψει το Όσκαρ στα πέντε για να το μοιραστεί με τους άλλους υποψήφιους, καθώς και ότι θα πίνει μέχρι το επόμενο πρωί...

#Oscars Moment: Bong Joon Ho accepts the Oscar for Best Directing for @ParasiteMovie. pic.twitter.com/b7t6bYGdzw — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Στις κατηγορίες των ερμηνειών, πάντως, όπου δεν συμμετείχαν τα «Παράσιτα», δεν είχαμε καμία ανατροπή και κέρδισαν όλα τα φαβορί, που είχαν σαρώσει και τα περισσότερα αντίστοιχα βραβεία μέχρι χθες.

Ο Χοακίν Φίνιξ, όπως περίμεναν όλοι, πήρε το Όσκαρ Α' ανδρικού ρόλου για το «Joker» και, επίσης όπως περίμεναν όλοι, στην ευχαριστήρια ομιλία του εξέφρασε για μία ακόμη φορά τις οικολογικές του, και όχι μόνο, ανησυχίες: «Δεν νιώθω ανώτερος από κανέναν άλλο σε αυτή την αίθουσα, γιατί όλοι μοιραζόμαστε την αγάπη για τις ταινίες και αυτή η μορφή έκφρασης μου έχει χαρίσει την πιο καταπληκτική ζωή. Δεν ξέρω πού θα βρισκόμουν χωρίς αυτή. Αλλά πιστεύω ότι το μεγαλύτερο δώρο που έχει δώσει σε μένα και σε πολλούς σε αυτή την αίθουσα είναι η ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε τη φωνή μας για εκείνους που δεν έχουν φωνή. Ειτε μιλάμε για γυναικεία θέματα, για ρατσισμό, για την οικολογία στην ουσία μιλάμε για τον αγώνα απέναντι στην αδικία. Και υπάρχει αδικία σε αυτό τον κόσμο. Εχουμε αποσυνδεθεί από τη φύση. Είμαστε εγωκεκτρικοί - δεν είμαστε το κέντρο του σύμπαντος. Νιώθουμε ότι έχουμε το δικαίωμα να παίρνουμε το γάλα μιας αγελάδας και να το βάζουμε στον καφέ μας. Και μετά της κλέβουμε και το μοσχαράκι της. Αν ειχαμε την αγάπη ως οδηγό θα βρίσκαμε το σύστημα που θα μας επέτρεπε να επιβιώσουμε. Εχω υπάρξει κωλόπαιδο. Και εσείς μου δώσατε μία δεύτερη ευκαιρία. Για αυτό πρέπει να βοηθάμε όλοι ο ένας τον άλλον. Να συγχωρούμε, να δίνουμε ευκαιρίες στον άλλον να μεγαλώσει».

#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie. pic.twitter.com/M8ryZGKGHV — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Η Ρενέ Ζελβέγκερ κέρδισε το Όσκαρ Α' γυναικείου ρόλου (δεύτερο βραβείο σε τέσσερις υποψηφιότητες) για την ερμηνεία της ως Τζούντι Γκάρλαντ στο «Τζούντι», η Λόρα Ντερν του Β' γυναικείου ρόλου για την «Ιστορία Γάμου» και ο Μπραντ Πιτ του Β' ανδρικού ρόλου για το «Κάποτε... στο Χόλιγουντ».

#Oscars Moment: Renée Zellweger wins Best Actress for her work in @JudyGarlandFilm. pic.twitter.com/ZkciWT0d2u — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Ο τελικός απολογισμός: 4 Όσκαρ για τα «Παράσιτα» (ταινία, διεθνής ταινία, σκηνοθεσία, πρωτότυπο σενάριο), 3 για το «1917» (φωτογραφία, οπτικά εφέ, μιξάζ ήχου), 2 για το «Joker» (Ά' ανδρικός ρόλος, μουσική), 2 για το «Κάποτε... στο Χόλιγουντ» (Β' ανδρικός ρόλος, καλλιτεχνική διεύθυνση), 2 για το «Κόντρα σε Όλα» (μοντάζ, μοντάζ ήχου), και από ένα για το «Τζότζο» (πρωτότυπο σενάριο), τις «Μικρές Κυρίες» (κοστούμια), και την «Ιστορία Γάμου» (Β' γυναικείος ρόλος). Από τα 9 φιλμ που διεκδικούσαν το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, μόνο ο «Ιρλανδός» έμεινε χωρίς βραβείο.

Δείτε στη συνέχεια αναλυτικά τους υποψήφιους και τους νικητές της 92ης απονομής των βραβείων Όσκαρ.

Καλύτερη ταινία

«Παράσιτα»

«Kόντρα σε Όλα»

«Ο Ιρλανδός»

«Τζότζο»

«Joker»

«Μικρές Κυρίες»

«Ιστορία Γάμου»

«1917»

«Κάποτε…. στο Χόλιγουντ»

Σκηνοθεσία

Μπονγκ Τζουν-χο, «Παράσιτα»

Μάρτιν Σκορσέζε, «Ο Ιρλανδός»

Τοντ Φίλιπς, «Joker»

Σαμ Μέντες, «1917»

Κουέντιν Ταραντίνο, «Κάποτε… στο Χόλιγουντ»

Α' ανδρικός ρόλος

Χοακίν Φίνιξ, «Joker»

Αντόνιο Μπαντέρας, «Πόνος και Δόξα»

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, «Κάποτε… στο Χόλιγουντ»

Ανταμ Ντράιβερ, «Ιστορία Γάμου»

Τζόναθαν Πράις, «Οι Δύο Πάπες»

Α' γυναικείος ρόλος

Ρενέ Ζελβέγκερ, «Τζούντι»

Σίνθια Ερίβο, «Harriet»

Σκάρλετ Τζοχάνσον, «Ιστορία Γάμου»

Σέρσα Ρόναν, «Μικρές Κυρίες»

Σαρλίζ Θερόν, «Βόμβα»

Β' ανδρικός ρόλος

Μπραντ Πιτ, «Κάποτε… στο Χόλιγουντ»

Τομ Χανκς, «A Beautiful Day in the Neighborhood»

Αντονι Χόπκινς, «Οι Δύο Πάπες»

Αλ Πατσίνο, «Ο Ιρλανδός»

Τζο Πέσι, «Ο Ιρλανδός»

B' γυναικείος ρόλος

Λόρα Ντερν, «Ιστορία Γάμου»

Κάθι Μπέιτς, «Η Μπαλάντα του Ρίτσαρντ Τζούελ»

Σκάρλετ Τζοχάνσον, «Τζότζο»

Φλόρενς Πιου, «Μικρές Κυρίες»

Μάργκο Ρόμπι, «Βόμβα»

Διασκευασμένο σενάριο

Τάικα Γουαϊτίτι, «Τζότζο»

Στιβ Ζέιλιαν, «Ο Ιρλανδός»

Αντονι ΜακΚάρτεν, «Οι Δύο Πάπες»

Γκρέτα Γκέργουιγκ, «Μικρές Κυρίες»

Τοντ Φίλιπς, Σκοτ Σίλβερ, «Joker»

Πρωτότυπο σενάριο

Μπονγκ Τζουν-χο, Χαν Τζιν-γουον, «Παράσιτα»

Ράιαν Τζόνσον, «Στα Μαχαίρια»

Νόα Μπόμπακ, «Ιστορία Γάμου»

Σαμ Μέντες, Κρίστι Γουίλσον-Κερνς, «1917»

Κουέντιν Ταραντίνο, «Κάποτε… στο Χόλιγουντ»

#Oscars Moment: Roger Deakins wins the Oscar for Best Cinematography for his work on @1917. pic.twitter.com/fg3LeJ77lz — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Φωτογραφία

«1917»

«Ο Ιρλανδός»

«Joker»

«Ο Φάρος»

«Κάποτε… στο Χόλιγουντ»

Κοστούμια

«Μικρές Κυρίες»

«Ο Ιρλανδός»

«Τζότζο»

«Joker»

«Κάποτε… στο Χόλιγουντ»

Μοντάζ

«Κόντρα σε Όλα»

«Ο Ιρλανδός»

«Τζότζο»

«Joker»

«Παράσιτα»

Μακιγιάζ και κομμώσεις

«Βόμβα»

«Joker»

«Τζούνι»

«Maleficent: Η Δύναμη του Σκότους»

«1917»

Μουσική

«Joker»

«Μικρές Κυρίες»

«Ιστορία Γάμου»

«1917»

«Star Wars: Skywalker η Άνοδος»

Τραγούδι

I’m Gonna Love Me Again, «Rocketman»

I Can’t Let You Throw Yourself Away, «Toy Story 4»

I’m Standing With You, «Breakthrough»

Into the Unknown, «Frozen 2»

Stand Up, «Harriet»

Καλλιτεχνική διεύθυνση

«Κάποτε… στο Χόλιγουντ»

«Ο Ιρλανδός»

«Τζότζο»

«1917»

«Παράσιτα»

Μοντάζ ήχου

«Κόντρα σε Όλα»

«Joker»

«1917»

«Κάποτε… στο Χόλιγουντ»

«Star Wars: Skywalker η Άνοδος»

Μιξάζ ήχου

«1917»

«Ad Astra»

«Κόντρα σε Όλα»

«Joker»

«Κάποτε… στο Χόλιγουντ»

Οπτικά εφέ

«1917»

«Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη»

«Ο Ιρλανδός»

«Ο Βασιλιάς των Λιονταριών»

«Star Wars: Skywalker η Άνοδος»

Ταινία κινουμένων σχεδίων

«Toy Story 4»

«Πώς να Εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας 3»

«Έχασα το Σώμα μου»

«Κλάους»

«Ο Ευγενικός Κύριος Λινκ»

Διεθνής ταινία

«Παράσιτα»

«Corpus Christi»

«Honeyland»

«Οι Άθλιοι»

«Πόνος και Δόξα»

Ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους

«American Factory»

«The Cave»

«Edge of Democracy»

«For Sama»

«Honeyland»

Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

«Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl»

«In the Absence»

«Life Overtakes Me»

«St. Louis Superman»

«Walk Run Cha-Cha»

Ταινία animation μικρού μήκους

«Hair Love»

«Daughter»

«Kitbull»

«Memorable»

«Sister»

Ταινία live action μικρού μήκους

«The Neighbor’s Window»

«Brotherhood»

«Nefta Football Club»

«Saria»

«A Sister»